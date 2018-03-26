На Донбасі загинув захисник України: знайшлися особисті фото АТОшника

В результаті обстрілу позицій ВСУ бойовиками "ДНР" на Донбасі загинув боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Сергій Ковнацкій.

Як повідомили в штабі АТО, захисник України загинув в районі шахти Бутівка Донецької області. Ковнацкій 1995 року народження був жителем селища міського типу Пулино Житомирської області.

"У квітні 2016 р Ковнацкій підписав контракт і пішов служити. Дома хлопця чекали мати, брат і сестра, батько з сім'єю не проживає", - заявив глава Пулинської РДА Віктор Байда, передає " Житомир.info" .

У мережі вдалося знайти особисті фотографії загиблого Героя.

Як повідомляв "Обозреватель", тристороння контактна група по врегулюванні ситуації на Донбасі домовилася в Мінську про повне припинення вогню на лінії розмежування в зоні АТО на період великодніх свят, починаючи з 30 березня.