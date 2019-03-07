На Донбасі загинув юний захисник України: в мережі показали фото

У зоні проведення ООС на Донбасі 6 березня загинув український лейтенант Богдан Слобода.

Військовослужбовець був родом з Новояворівська, народився 13 травня 1997 року, повідомляє Львівська обласна адміністрація.

"Навчався в Шклівській ЗОШ I-III ступеня. У 2014 році пішов вчитися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Після закінчення проходив службу за контрактом в 128 гірничо-штурмовій бригаді", — сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ знищили кулеметну точку "Л/ДНР" в районі Ясинуватської розв'язки, український офіцер показав відео удару.

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