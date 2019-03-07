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На Донбасі загинув юний захисник України: в мережі показали фото

2.1тЧитати матеріал російською

У зоні проведення ООС на Донбасі 6 березня загинув український лейтенант Богдан Слобода.

Військовослужбовець був родом з Новояворівська, народився 13 травня 1997 року, повідомляє Львівська обласна адміністрація.

"Навчався в Шклівській ЗОШ I-III ступеня. У 2014 році пішов вчитися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Після закінчення проходив службу за контрактом в 128 гірничо-штурмовій бригаді", — сказано в повідомленні.

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На Донбасі загинув юний захисник України: в мережі показали фото
На Донбасі загинув юний захисник України: в мережі показали фото
На Донбасі загинув юний захисник України: в мережі показали фото

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ знищили кулеметну точку "Л/ДНР" в районі Ясинуватської розв'язки, український офіцер показав відео удару.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Когда идешь убивать за деньги, будь готов умирать за деньги
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Пришел на Донбасс убивать людей, пусть теперь эти выродки, которые эту тварь животное вылупили, закапывают эту гниль.
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andrei andrei
andrei andrei
Айайай. А еще утром обоз живописал: жертв и разрушений нема😁
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