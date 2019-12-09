На Донбасі загинув воїн ЗСУ: з'явилися фото Героя

На Донбасі під час ворожого обстрілу загинув воїн 72-ї бригади Чорних Запорожців ЗСУ, молодший сержант Дмитро Темний.

Трагедія трапилася 7 грудня, повідомляється на офіційній сторінці 72-ї бригади у Facebook. Побратими Героя опублікували його фото і висловили слова співчуття у зв'язку із загибеллю захисника.

"Внаслідок ворожого обстрілу обірвалося життя нашого бойового побратима, надійного друга, воїна бригади Чорних Запорожців, молодшого сержанта Темного Дмитра Вікторовича. Непоправна втрата для кожного з нас. Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Діми. Низько схиляємо голови в журбі! Вічна пам'ять Герою!" – написали колеги військового.

Також фотографії загиблого Героя опублікувала на своїй сторінці у Facebook журналістка Лілія Рагуцька. "Дмитро Вікторович Темний. 72 ОМБр. Вічна слава", – підписала вона їх.

Дмитро Темний (попереду) Facebook Лілії Рагуцької

Дмитро Темний (праворуч) Facebook Лілії Рагуцької

Дмитро Темний Facebook 72-ї бригади ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 7 грудня трагічно обірвалося життя водія розвідувального взводу 2-го батальйону 95-ї бригади Ігоря Волинця – позивний Єнот.

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