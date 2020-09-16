На Донбасі загинув воїн ЗСУ: стала відома причина

В зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 16 вересня загинув воїн ЗСУ. Трагедія трапилася поблизу Новотошківського внаслідок необережного поводження з гранатою.

Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС у Facebook. Там наголосили, що обставини інциденту з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади, де ніс службу захисник, та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Що стосується дотримання умов перемир'я, то, як запевнили у штабі ООС, ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими підрозділами. Воїни продовжують неухильно дотримуватися режиму припинення вогню та сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Минулої доби, 15 вересня, було зафіксовано три порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи, із боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Причепилівка. В бік наших позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Оскільки вогнева провокація не становила загрози захисникам, то українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Водночас, у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної.

А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був знешкоджений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування.

Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Усіх поранених було доправлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.

Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок пострілу немає. Що стосується втрат терористів, то вони, за даними офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штіріліца), були, проте небойові.

"Втрати російсько-окупаційних військ 15 вересня склали одну особу: безповоротні (200) – 1 (9 ОМСП, небойовий, обставини уточнюються)", – написав він на своєму Telegram-каналі.

"Українські захисники дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника", – запевнили армійці.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 15 вересня під Шумами Донецької області на розтяжці підірвалися полковник ЗСУ Олександр Апполонов і прессекретар підрозділу морпіхів Віктор Залевський. Обоє захисників перебували в зазначеному районі з метою стандартної перевірки ситуації.

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