На Донбасі загинув воїн ЗСУ: окупанти влаштували криваві обстріли

У п'ятницю, 30 серпня, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, це трапилося в результаті прицільного ворожого вогню.

"З сумом повідомляємо, що з початку доби Об'єднані сили зазнали непоправної втрати – в результаті прицільних ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець", – зазначається у звіті.

Загалом, станом на 12:00 30 серпня, українськими захисниками зафіксовано чотири прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Всі вони були здійснені у напрямку до окупованої Ужівки в сторону позицій захисників Водяного.

Загинув воїн ЗСУ "Донпрес"

Спочатку окупанти порушили режим тиші після 01:00 ночі, застосувавши стрілецьку зброю. Далі, приблизно о 09:00, було зафіксовано ведення ворожого снайперського вогню.

Після 9:35 українські воїни зафіксували розриви чотирьох ворожих мін калібру 82 мм, а о 10:40 російсько-окупаційні війська ввели в дію міномет вже 120-го калібру, випустивши чотири боєприпаси.

Ситуація в зоні ООС сайт Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 серпня загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов. Він помер у результаті обстрілу поблизу окупованої Горлівки (Донецька область).

25 серпня також загинув морський піхотинець ЗСУ, 20-річний Віталій Собко, ще три воїни ЗСУ (з 24 і 72-ї бригад) отримали поранення.

Відомий український лікар, засновник проекту "Колаборанти, які бувають в Україні" Олександр Чернов повідомив, що терористи "ДНР" обстріляли позиції ЗСУ у відповідь на втрати у своїх лавах. Він пов'язав інформацію про обстріл із загибеллю Курбатова.

28 серпня командира "Айдара" похоронили в рідному Сєвєродонецьку на Луганщині.

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