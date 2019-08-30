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На Донбасі загинув воїн ЗСУ: окупанти влаштували криваві обстріли

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У п'ятницю, 30 серпня, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, це трапилося в результаті прицільного ворожого вогню.

"З сумом повідомляємо, що з початку доби Об'єднані сили зазнали непоправної втрати – в результаті прицільних ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець", – зазначається у звіті.

Загалом, станом на 12:00 30 серпня, українськими захисниками зафіксовано чотири прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Всі вони були здійснені у напрямку до окупованої Ужівки в сторону позицій захисників Водяного.

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Загинув воїн ЗСУ

Загинув воїн ЗСУ

"Донпрес"

Спочатку окупанти порушили режим тиші після 01:00 ночі, застосувавши стрілецьку зброю. Далі, приблизно о 09:00, було зафіксовано ведення ворожого снайперського вогню.

Після 9:35 українські воїни зафіксували розриви чотирьох ворожих мін калібру 82 мм, а о 10:40 російсько-окупаційні війська ввели в дію міномет вже 120-го калібру, випустивши чотири боєприпаси.

Ситуація в зоні ООС

Ситуація в зоні ООС

сайт Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 серпня загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов. Він помер у результаті обстрілу поблизу окупованої Горлівки (Донецька область).

  • 25 серпня також загинув морський піхотинець ЗСУ, 20-річний Віталій Собко, ще три воїни ЗСУ (з 24 і 72-ї бригад) отримали поранення.

  • Відомий український лікар, засновник проекту "Колаборанти, які бувають в Україні" Олександр Чернов повідомив, що терористи "ДНР" обстріляли позиції ЗСУ у відповідь на втрати у своїх лавах. Він пов'язав інформацію про обстріл із загибеллю Курбатова.

  • 28 серпня командира "Айдара" похоронили в рідному Сєвєродонецьку на Луганщині.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
........Далее, около 09:00, было зафиксировано ведение враждебного снайперского огня...... Враждебного, Карл! Т.е. оккупанты могут вести еще и дружественный снайперский огонь.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как только США пересмотрели финансовую помощь украине, сразу же начались кровавые обстрелы)))))) Совпадение? Не думаю)))) всу как обычно пистят
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