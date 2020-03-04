На Донбасі загинув воїн ЗСУ: назване ім'я Героя

Російські окупанти 3 березня вбили на Донбасі одного українського захисника. Ним виявився 25-річний воїн ЗСУ Володимир Черненко із села Мамекине на Чернігівщині.

Загибель Героя підтвердили на офіційній сторінках Чернігівського обласного військового комісаріату, а також оперативного командування "Північ" у Facebook.

Володимир Черненко Facebook оперативного командування "Північ"

"Командування Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з глибоким сумом повідомляє, що 3 березня під час обстрілу позицій Збройних сил України збройними формуваннями Російської Федерації загинув старший сержант Володимир Черненко, 28.01.1995 року народження. Військовослужбовець в/ч А4427", – йдеться у повідомленні.

Володимир Черненко був призваний на військову службу за контрактом у травні 2015 року Новгород-Сіверським об'єднаним міським військовим комісаріатом. Він захищав Україну у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня один український воїн загинув і ще п'ятеро зазнали поранень у результаті бойових дій на Донбасі. Всього за добу збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню.

Раніше російські окупанти поблизу села Нижньотепле керованою протитанковою ракетою знищили українську вантажівку КрАЗ із бійцями ЗСУ.

У результаті удару один воїн загинув, двоє отримали поранення, ще двоє – контужені.

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