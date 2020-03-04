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4 березня • оновлено в 16:56
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/ Розслідування

На Донбасі загинув воїн ЗСУ: назване ім'я Героя

5.4т
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Російські окупанти 3 березня вбили на Донбасі одного українського захисника. Ним виявився 25-річний воїн ЗСУ Володимир Черненко із села Мамекине на Чернігівщині.

Загибель Героя підтвердили на офіційній сторінках Чернігівського обласного військового комісаріату, а також оперативного командування "Північ" у Facebook.

Володимир Черненко

Володимир Черненко

Facebook оперативного командування "Північ"

"Командування Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з глибоким сумом повідомляє, що 3 березня під час обстрілу позицій Збройних сил України збройними формуваннями Російської Федерації загинув старший сержант Володимир Черненко, 28.01.1995 року народження. Військовослужбовець в/ч А4427", – йдеться у повідомленні.

Володимир Черненко був призваний на військову службу за контрактом у травні 2015 року Новгород-Сіверським об'єднаним міським військовим комісаріатом. Він захищав Україну у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Чернігів
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ефимов владимир
ефимов владимир
А что делал селянин из Черниговской обл. на Донбассе?
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Исаев Максим
Исаев Максим
ефимов владимир, искал приключений на свою жoпу! И что самое забавное, нашел! Бу-га-га-га!
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
По Ломброзо натуральный люмпен .
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Коваль Тамара
Коваль Тамара
Земля пухом тобі рідний воїне, а рідним і близьким земний уклін і глибокі співчуття.
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