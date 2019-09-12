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13 вересня • оновлено в 01:56
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На Донбасі загинув воїн Нацгвардії: в ООС розкрили деталі трагедії

2.2т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в четвер, 12 вересня, загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Про це повідомила прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що це сталося під час виконання бойового завдання.

Український захисник отримав поранення, не сумісне з життям, обставини події з'ясовуються.

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Ілюстрація. Військовослужбовець Нацгвардії

Ілюстрація. Військовослужбовець Нацгвардії

ТВ Центр

"Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого", – підсумовано в повідомленні.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
смерть Національна поліція України ООС Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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bobin robin
bobin robin
вояки за что воюете .. в чем смысл. или 30 сребреников сделали вас человеконенавистниками
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Александров Сергей
Александров Сергей
Никакая это не "трагедия", приятное известие, побольше бы таких.
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bobin robin
bobin robin
Евреям нравится эта тема ..главное не своих
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