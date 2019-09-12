На Донбасі загинув воїн Нацгвардії: в ООС розкрили деталі трагедії

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в четвер, 12 вересня, загинув військовослужбовець Національної гвардії України.
Про це повідомила прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що це сталося під час виконання бойового завдання.
Український захисник отримав поранення, не сумісне з життям, обставини події з'ясовуються.
Ілюстрація. Військовослужбовець Нацгвардії
ТВ Центр
"Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.
Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого", – підсумовано в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL:
11 вересня в штабі ООС повідомили про загибель двох військовослужбовців ЗСУ.
Українські захисники служили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Це – прапорщик Микола Обухівський і матрос Олександр Лінчевський.
Того ж дня в Дніпро екстрено доставили тяжко пораненого бійця ЗСУ з Донбасу. Йому провели складну операцію.
За день до цього, 10 вересня, на Донбасі загинув 21-річний боєць Збройних сил України Юрій Бурдейний із Черкаської області.
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