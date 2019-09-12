На Донбасі загинув воїн Нацгвардії: в ООС розкрили деталі трагедії

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в четвер, 12 вересня, загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Про це повідомила прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що це сталося під час виконання бойового завдання.

Український захисник отримав поранення, не сумісне з життям, обставини події з'ясовуються.

Ілюстрація. Військовослужбовець Нацгвардії ТВ Центр

"Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого", – підсумовано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL:

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