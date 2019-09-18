На Донбасі загинув воїн "Айдару": фото та ім'я Героя

У батальйоні Збройних сил України "Айдар" назвали ім'я воїна, який загинув у зоні ООС на Донбасі 17 вересня. Це – Владислав Рой.

Його фото і деталі загибелі опублікували на офіційній сторінці підрозділу у Facebook. Побратими захисника України зазначили, що він загинув під час виконання бойового завдання.

Загиблий Владислав Рой Facebook батальйону "Айдар"

"17 вересня 2019 року під час виконання службових обов'язків у зоні проведення Операції Об'єднаних сил від смертельних поранень загинув Владислав Рой. Хоробрий воїн, вірний товариш. Співчуваємо рідним і близьким. Герої не вмирають. З нами Бог!" – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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