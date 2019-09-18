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18 вересня • оновлено в 14:57
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На Донбасі загинув воїн "Айдару": фото та ім'я Героя

1.4т Читати матеріал російською

У батальйоні Збройних сил України "Айдар" назвали ім'я воїна, який загинув у зоні ООС на Донбасі 17 вересня. Це – Владислав Рой.

Його фото і деталі загибелі опублікували на офіційній сторінці підрозділу у Facebook. Побратими захисника України зазначили, що він загинув під час виконання бойового завдання.

Загиблий Владислав Рой

Загиблий Владислав Рой

Facebook батальйону "Айдар"

"17 вересня 2019 року під час виконання службових обов'язків у зоні проведення Операції Об'єднаних сил від смертельних поранень загинув Владислав Рой. Хоробрий воїн, вірний товариш. Співчуваємо рідним і близьким. Герої не вмирають. З нами Бог!" – йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
боевой бобёр сдох...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Таскать вам не перетаскать
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lykin vasa
lykin vasa
..... с вами Бог! ..... прям надпись на бляхе-год мид унс .замененная на Meine Ehre heißt Treue!
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