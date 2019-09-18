На Донбасі загинув воїн "Айдару": фото та ім'я Героя

У батальйоні Збройних сил України "Айдар" назвали ім'я воїна, який загинув у зоні ООС на Донбасі 17 вересня. Це – Владислав Рой.
Його фото і деталі загибелі опублікували на офіційній сторінці підрозділу у Facebook. Побратими захисника України зазначили, що він загинув під час виконання бойового завдання.
Загиблий Владислав Рой
Facebook батальйону "Айдар"
"17 вересня 2019 року під час виконання службових обов'язків у зоні проведення Операції Об'єднаних сил від смертельних поранень загинув Владислав Рой. Хоробрий воїн, вірний товариш. Співчуваємо рідним і близьким. Герої не вмирають. З нами Бог!" – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у п'ятницю, 13 вересня, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі також загинув воїн Збройних сил України.
А 14 вересня у госпіталі помер військовослужбовець ССО ЗСУ, старший сержант Максим Кондратюк. Він отримав численні вогнепальні осколкові поранення під час виконання бойового завдання 10 вересня.
15 вересня на Донбасі загинув український військовослужбовець Михайло Цимбалістий з Тернопільської області.
Раніше на Донбасі загинули два морських піхотинці – прапорщик Микола Обухівський і матрос Олександр Лінчевський.
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