На Донбасі загинув український воїн: всі подробиці

На Донбасі 24 березня загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook прес-центру штабу АТО.

Попередньою причиною загибелі називають необережне поводження з боєприпасами.

"Сьогодні в одній з бригад, яка виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією, у результаті необережного поводження з боєприпасами, отримав несумісні з життям поранення один військовослужбовець", - йдеться в повідомленні.

Крім того, один військовий отримав поранення. Він доставлений в лікарню.

Правоохоронці з'ясовують подробиці трагедії.

Як повідомляв "Обозреватель", 17 березня в результаті трагічного випадку загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один отримав поранення.