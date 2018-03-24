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На Донбасі загинув український воїн: всі подробиці

1.7тЧитати новину російською

На Донбасі 24 березня загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook прес-центру штабу АТО.

Попередньою причиною загибелі називають необережне поводження з боєприпасами.

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"Сьогодні в одній з бригад, яка виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією, у результаті необережного поводження з боєприпасами, отримав несумісні з життям поранення один військовослужбовець", - йдеться в повідомленні.

Крім того, один військовий отримав поранення. Він доставлений в лікарню.

Правоохоронці з'ясовують подробиці трагедії.

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Як повідомляв "Обозреватель", 17 березня в результаті трагічного випадку загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один отримав поранення.

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Теми
АТО на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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