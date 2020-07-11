На Донбасі в зоні проведення ООС під ворожими обстрілами загинув український військовий, молодший лейтенант Тарас Матвіїв з Жидачівського району Львівської області.

Про це в Facebook повідомив військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тищенко.

"Молодий офіцер, у якого все в житті має бути попереду. Він захищав український народ від ворогів, щоб звуки вибухів і свист куль для нас не були знайомі. Але ворожа міна забрала його від нас. Війна триває і безжально забирає життя кращих синів України. Приношу щирі співчуття родині загиблого героя і поділяю всю гіркоту втрати", – йдеться в повідомленні.

Тарас Матвіїв

Відзначимо, що Матвіївбув засновником "Пошукової ініціативи Майдану" – групи, яка займалася пошуками зниклих і невідомих убитих на Майдані людей.

"Наша гордість. Один з кращих синів України. Активіст, волонтер, ефективний депутат, воїн. Слова Тараса, які залишаться надовго: "Поки дихаю, сподіваюся! Я довго мовчав і слухав. Поки стало нестерпно мовчати. Пишу, бо маю борг. Перед совістю і людьми, яких поважаю. Останні 5 років я не знаю спокою. Починаючи від Майдану, транзитом через волонтерський і добровольчі рух, участь у самоврядуванні і аж до нинішньої служби в ЗСУ", – йдеься на Facebook-сторінці" Національний музей Революції Гідності".

Тарас Матвіївна Донбасі

Відзначається, що Матвіївдобровільно пішов служити в армію, щоб захищати Україну.

"Я свідомо вибрав шлях постійних потрясінь і викликів, відкинувши колишній спосіб життя, медійну кар'єру і навіть давні мрії. ... Я похитнувся, але не впав. Все ще в берцях в пилу і при справі. До останнього сподіваюся, що українці не розміняють свободу на срібняки і не побояться відповідальності за свої вчинки", – згадувала слова військового Ірина Моряк.

На Донбасі загинув український офіцер і відомий волонтер Майдану Матвіїв Скріншот

На Донбасі загинув український офіцер і відомий волонтер Майдану Матвіїв Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня в зоні проведення ООС на Донбасі під ворожими обстрілами загинув український військовий і ще троє отримали поранення.