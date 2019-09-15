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15 вересня • оновлено в 17:06
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На Донбасі загинув український герой: названо ім'я

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У неділю, 15 вересня, на Донбасі загинув український військовослужбовець Михайло Цимбалістий.

Про це повідомляє прес-служба Хоростківської міської ради (Тернопільська область).

"У зв'язку із загибеллю бійця ЗСУ 15-16 вересня оголошені днями жалоби", – сказано в заяві.

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На Донбасі загинув український герой

На Донбасі загинув український герой

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Також зазначено, що військовослужбовець родом із села Увисла. Зустрічати його тіло з передової будуть ввечері в неділю, 15 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинули два морських піхотинці – прапорщик Микола Обухівський і матрос Олександр Лінчевський.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас Новини Донбасу
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ещё один деревенский паренек, захотевший "тыщу в день".
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Еще одна мразота майданутая подохла. Ура!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Земля стекловатой.
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