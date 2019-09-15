На Донбасі загинув український герой: названо ім'я

У неділю, 15 вересня, на Донбасі загинув український військовослужбовець Михайло Цимбалістий.

Про це повідомляє прес-служба Хоростківської міської ради (Тернопільська область).

"У зв'язку із загибеллю бійця ЗСУ 15-16 вересня оголошені днями жалоби", – сказано в заяві.

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Також зазначено, що військовослужбовець родом із села Увисла. Зустрічати його тіло з передової будуть ввечері в неділю, 15 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинули два морських піхотинці – прапорщик Микола Обухівський і матрос Олександр Лінчевський.

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