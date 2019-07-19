На Донбасі загинув снайпер ЗСУ: фото Героя

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший солдат 8-го полку спецiального призначення ЗСУ, снайпер Богдан Бігус.
У четвер, 18 липня, під час виконання бойового завдання він підірвався на розтяжці, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого військовослужбовця. Світла пам'ять воїну! Вічна пам'ять всім, хто віддав життя у боротьбі за Україну!" – йдеться у повідомленні.
Богдан Бігус
Facebook штабу ООС
Загиблий Герой був родом із Хмельницького, йому було 28 років. У захисника України залишилася мати, дружина і двоє дітей.
Богдан Бігус із дружиною
Скріншот відео
Богдан Бігус із дружиною
Скріншот відео
"Богдан Бігус загинув при виконанні бойового завдання. Він разом зі своїм товаришем повертався із завдання і наткнувся на розтяжку. Наш земляк отримав множинні осколкові поранення і відразу загинув. Його товариш у важкому стані. Інформації про те, коли Богдана привезуть до Хмельницького і коли відбудеться прощання із ним, ще немає", – розповів "Цензор.НЕТ" координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Володимир Шрубковський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув воїн ЗСУ, старший солдат Володимир Салітра. 29-річний захисник України був родом із села Волиця Жовківського району Львівської області. Його вбив снайпер окупантів.
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