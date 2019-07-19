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На Донбасі загинув снайпер ЗСУ: фото Героя

16.5т Читати матеріал російською

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший солдат 8-го полку спецiального призначення ЗСУ, снайпер Богдан Бігус.

У четвер, 18 липня, під час виконання бойового завдання він підірвався на розтяжці, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого військовослужбовця. Світла пам'ять воїну! Вічна пам'ять всім, хто віддав життя у боротьбі за Україну!" – йдеться у повідомленні.

Богдан Бігус

Богдан Бігус

Facebook штабу ООС

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На Донбасі розв'язалися важкі бої: штаб ООС повідомив про трагедію із ЗСУ

Загиблий Герой був родом із Хмельницького, йому було 28 років. У захисника України залишилася мати, дружина і двоє дітей.

Богдан Бігус із дружиною

Богдан Бігус із дружиною

Скріншот відео

Богдан Бігус із дружиною

Богдан Бігус із дружиною

Скріншот відео

"Богдан Бігус загинув при виконанні бойового завдання. Він разом зі своїм товаришем повертався із завдання і наткнувся на розтяжку. Наш земляк отримав множинні осколкові поранення і відразу загинув. Його товариш у важкому стані. Інформації про те, коли Богдана привезуть до Хмельницького і коли відбудеться прощання із ним, ще немає", – розповів "Цензор.НЕТ" координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Володимир Шрубковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув воїн ЗСУ, старший солдат Володимир Салітра. 29-річний захисник України був родом із села Волиця Жовківського району Львівської області. Його вбив снайпер окупантів.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Усім захисникам Вітчизни, які не віддали Україну на поталу россіянським загарбникам - вічна Слава !!!
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hunt andres
hunt andres
Ответка прилетела херою. Зачет дончанам!
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Вальцман Козак
Вальцман Козак
Заробыв грошей..
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