На Донбасі загинув молодий військовий ЗСУ: названо ім'я Героя

У четвер, 23 квітня, на Донбасі загинув 33-річний український військовий Андрій Альошин.

Боєць ЗСУ проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, передає Zaxid.net.

Глава організації Спілки ветеранів АТО у Славському, Львівської області Ігор Ферин повідомив, що похорон планують провести в неділю, 26 квітня.

На Донбасі загинув військовий ЗСУ

Андрій Альошин народився у 1987 році. Його трирічний контракт мав завершитися у червні 2020 року. У загиблого залишилися дружина та батьки.

Андрій Альошин Varta1

Нагадаємо, пресцентр ООС повідомив, що 23 квітня збройні формування РФ на Донбасі підступно обстріляли позиції Об'єднаних сил України, поранивши двох військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти 22 квітня вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, за що і поплатилися – за даними розвідки, воїни наших підрозділів поранили двох найманців.