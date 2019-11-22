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22 листопада • оновлено в 18:29
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Залишилася сім'я: на Донбасі загинув молодий командир ЗСУ. Фото героя

4.2т
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У п'ятницю, 22 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув командир батареї 15-го реактивного артилерійського полку, старший лейтенант Богдан Шацький.

Про це повідомила журналістка OBOZREVATEL Лілія Рагуцька (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Герой був родом із села Михня Ізяславського району на Хмельниччині. Йому виповнилося 24 роки. Всіх небайдужих закликали допомогти дружині загиблого. Дата похорону героя поки невідома.

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Начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук у Facebook зазначив, що Богдан Шацький був випускником львівської військової академії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону вранці 19 листопада помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, полковник Євген Коростельов. Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення ООС.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС Новини Донбасу Збройні сили України
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Земля защитнику Отечества пухом!Соболезнования родным и близким!Слава Україні!Смерть ворогам!
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
UA. RUNIC, Йухом ему земля,а не пухом.
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gotsman dawid
gotsman dawid
помогу рулоном стекловаты
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
gotsman dawid, смотри погань,что бы тебе этот рулон в твою жопу не засунули!Или,когда подмерзать будешь,свой обрезанный обмотаешь что б не отвалился.
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васильевич василий
васильевич василий
Жене уже начали помогать
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