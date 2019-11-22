Залишилася сім'я: на Донбасі загинув молодий командир ЗСУ. Фото героя

У п'ятницю, 22 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув командир батареї 15-го реактивного артилерійського полку, старший лейтенант Богдан Шацький.

Про це повідомила журналістка OBOZREVATEL Лілія Рагуцька (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Герой був родом із села Михня Ізяславського району на Хмельниччині. Йому виповнилося 24 роки. Всіх небайдужих закликали допомогти дружині загиблого. Дата похорону героя поки невідома.

На Донбасі загинув молодий командир ЗСУ

Начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук у Facebook зазначив, що Богдан Шацький був випускником львівської військової академії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону вранці 19 листопада помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, полковник Євген Коростельов. Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення ООС.

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