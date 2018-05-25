На Донбасі загинув молодий боєць "Правого сектора"

У зоні проведення ООС на Донбасі в результаті обстрілу 25 травня загинув боєць "Правого сектора" з позивним "Хитрий".

Про це повідомила 1-я окрема штурмова рота Добровольчого українського корпусу Правий сектор, зазначивши, що бійцю було 22 роки.

"Сьогодні внаслідок ворожого артилерійського обстірлу загинув боєць Першої Окремої Штурмової Роти ДУК ПС - друг Хитрий. Його бойовий дух вражав.

Завжди врівноважений, впевнений у своїх діях та розсудливий боєць - доброволець не раз ставав командиром позицій та ніс на собі велику відповідальність" , - повідомили в прес-службі.

Побратими відзначили, що "Хитрий" був одним з тих, кого завжди ставили в приклад бійцям, ким пишалися і на кого рівнялися. Він прагнув покращувати знання в тактиці і медицині, а також проходив міжнародні курси. На молодого бійця завжди розраховували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув молодий боєць Української добровольчої армії Іван Жуков.