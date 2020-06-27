На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще двох поранено, – штаб ООС

У суботу, 27 червня, на Донбасі помер один український військовослужбовець, ще двоє бійців отримали поранення.

Про це сказано в вечірньому зведенні пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Поблизу Старогнатівки в результаті розриву невідомого боєприпасу постраждали два захисники. Від отриманих множинних осколкових поранень, на жаль, один із військовослужбовців загинув, другого доставили до лікувального закладу й надали належну медичну допомогу", – сказано в повідомленні.

Ще один боєць був поранений у результаті вибуху невідомого пристрою під час розмінування ділянки в районі Мар'їнки.

Усього з початку доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм і 82 мм міномети, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси й великокаліберні кулемети.

Терористи відкривали вогонь у районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Гранітне, Водяне та Світлодарськ.

"У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються", – додали в штабі ООС.

Карта ООС за 27 червня. Джерело – Міністерство оборони України

Як писав OBOZREVATEL, напередодні захисники України знищили одного й поранили двох окупантів після того, як вони застосували заборонену зброю.