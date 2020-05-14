На Донбасі загинули молоді бійці ЗСУ: імена і фото Героїв

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських захисників – солдат із Вінниччини Олександр Карпика та майор Андрій Супріган.

Про втрату 24-річного військовослужбовця із с. Буди Тростянецького району повідомила пресслужба Вінницької ОДА. Тоді як про смерть 30-річного львів'янина сповістив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Карпика загинув 13 травня під час виконання службових обов'язків на Луганщині – внаслідок влучання снайперської кулі російських окупантів. Він отримав вогнепальне кульове наскрізне проникне поранення. На жаль, під час оперативного втручання йому не вдалося врятувати життя.

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Водночас народна депутатка Лариса Білозір на своїй сторінці у Facebook додала, що трагедія трапилася під Катеринівкою, де, крім Олександра, внаслідок обстрілу були поранені ще двоє українських захисників.

"Карпика служив у 30-й бригаді Новоград-Волинської військової частини, в армії – чотири роки. 24-річний боєць ще не був одружений", – написала вона, опублікувавши фото Героя.

Олександр Карпика Facebook/Лариса Білозір

Нині дата й час поховання загиблого військовослужбовця уточнюються.

Водночас майор Андрій Валерійович Супріган загинув не від бойової травми. Боєць служив у 81-й десантно-штурмовій бригаді, був заступником командира.

Андрій Супріган Facebook/Андрій Садовий

"Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня. Від початку російської агресії брав участь у бойових діях. Випускник Ліцею імені Героїв Крут і Академії Сухопутних військ. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!" – наголосив Садовий.

Згодом Командування ООС повідомило, що 13 травня під час планових занять у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинуло двоє військовослужбовців.

"На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", – йдеться інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в середу, 13 травня, російсько-окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув і ще двоє отримали поранення.

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