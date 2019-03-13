На Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ від вибуху гранати: що відомо

У районі проведення Операції Об'єднаних сил у результаті вибуху гранати в бліндажі двоє українських військових загинули, один отримав поранення.

Про це повідомило джерело в Національній поліції України, передає УНІАН.

За словами співрозмовника, інцидент стався приблизно опівночі 11 березня поблизу села Невельське Ясинуватського району.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

"День"

Джерело додало, що проводяться слідчі дії з метою встановити, чи було це навмисне вбивство або нещасний випадок. Слідство проводитимуть слідчі військової прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 12 березня поновилися бойові зіткнення. Російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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