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На Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ від вибуху гранати: що відомо

1.5тЧитати матеріал російською

У районі проведення Операції Об'єднаних сил у результаті вибуху гранати в бліндажі двоє українських військових загинули, один отримав поранення.

Про це повідомило джерело в Національній поліції України, передає УНІАН.

За словами співрозмовника, інцидент стався приблизно опівночі 11 березня поблизу села Невельське Ясинуватського району.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

На Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ від вибуху гранати: що відомо

"День"

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Джерело додало, що проводяться слідчі дії з метою встановити, чи було це навмисне вбивство або нещасний випадок. Слідство проводитимуть слідчі військової прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 12 березня поновилися бойові зіткнення. Російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Обезьяны и граната. Правильный заголовок.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Очередные аватары решили по синьке гранату разобрать!
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