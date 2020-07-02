На Донбасі загинули більш як 3 тисячі воїнів ЗСУ: озвучено сумну статистику

На Донбасі у війні з Росією загинули 3094 військові ЗСУ, поранення отримали майже 12 тисяч захисників.

Про це повідомив начальник Головного управління міжнародної співпраці та верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час Форуму співпраці безпеки ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Захищаючи свою незалежність і територіальну цілісність у протистоянні російській агресії, моя країна змушена платити жахливу ціну. Внаслідок збройного конфлікту, розв'язаного Росією, вже загинуло 3094 і поранено майже 12 тисяч захисників України", – сказав він.

Голопатюк додав, що на війні загинули 3353 цивільні особи, а більш як 7 тисяч зазнали поранень. Також майже 1,8 млн українців покинули свої будинки та змушені були переселитися.

"Вперше після Другої світової війни вчинено спробу змінити стійкий міжнародний лад у Європі, зокрема військовими засобами... Не на периферії світу чи в темні часи середньовіччя, а в центрі Європи й на початку 21 століття", – підкреслив військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2020 року російські терористи "Л/ДНР" на Донбасі зазнали великих втрат живої сили та техніки.