На Донбасі загадково помер терорист "ДНР" із бази "Миротворця"

У суботу, 25 квітня, із нез’ясованих поки обставин помер учасник терористичного угрупування "ДНР" із Макіївки на прізвисько "Паштет".
Про це повідомив у Twitter блогер Necro Mancer, зазначивши, що зрадник давно був внесений до бази сайту "Миротворець" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Молчанов Павло Володимирович "Паштет" (19.12.81 р., Макіївка) помер 25.04.20 р. (обставини вимагають уточнення)", – підкреслив автор повідомлення.
Померлий терорист "ДНР" Павло "Паштет" Молчанов
twitter.com/666_mancer
Блогер також опублікував скриншоти сторінок бойовика в соцмережах і посту, в якому повідомили про його смерть.
Померлий терорист "ДНР" Павло "Паштет" Молчанов
twitter.com/666_mancer
Згідно з даними сайту "Миротворець", Молчанов був учасником бандформування "Схід" 11 ОМСП, 1 АК, "ДНР". До того ж терорист був нагороджений орденом "за військову доблесть".
myrotvorets.center
Померлий терорист "ДНР" Павло "Паштет" Молчанов
myrotvorets.center
Померлий терорист "ДНР" Павло "Паштет" Молчанов
twitter.com/666_mancer
Померлий терорист "ДНР" Павло "Паштет" Молчанов
twitter.com/666_mancer
Померлий терорист "ДНР" в базі "миротворця"
https://myrotvorets.center/
Молчанов Павло Володимирович "Паштет" (19/12/81, Макіївка) помер 25/04/20 (обставини вимагають уточнення) https://t.co/penFPP6tmO # груз200 # 11омсп # 1ак # роа pic.twitter.com/2EA9JINya1- Necro Mancer (@ 666_mancer) April 26, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня в зоні ООС на Донбасі був ліквідований 19-річний російський терорист "ДНР" Дмитро Марков ("Москва"). Уродженець Єнакієвого також був у базі "Миротворця".
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