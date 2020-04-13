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13 квітня • оновлено в 11:10
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На Донбасі за три місяці загинули десятки українських воїнів: імена Героїв

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З початку 2020 року на війні за незалежність на Донбасі загинули 45 захисників України, серед яких була одна жінка.

Востаннє країна зазнала втрати 12 квітня – у велике християнське свято Вербної неділі російські найманці вбили солдата 93-ї бригади "Холодний Яр" Леоніда Скакуненка. Імена всіх загиблих Героїв опублікував "24 канал".

Як звітують у штабі Об'єднаних сил, попри режим припинення вогню, окупанти сотні разів відкривали вогонь, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі з початку 2020 року загинули 45 українських воїнів

На Донбасі з початку 2020 року загинули 45 українських воїнів

Хто загинув на Донбасі у 2020 році

Січень 2020 року:

  1. Юрій Сергеєв – лейтенант 72-ї ОМБр Чорних Запорожців загинув 1 січня через поранення у голову. Основними версіями є необережність та спроба самогубства;

  2. Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

  3. Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 5 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

  4. Руслан Насальський – 24-річний воїн 109-ї ОГШБ загинув 5 січня поблизу Павлополя за невідомих обставин;

  5. Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-й ОМБр Лицарів Зимового Походу;

  6. Олександр Булик – 47-річний військовий Держприкордонслужби 9 січня помер у зоні ООС через захворювання серця;

  7. Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

  8. Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

  9. Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув 16 січня від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.

  10. Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.

  11. Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув 19 січня від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.

  12. Василь Муха – 31-річний боєць 37-ї ОМБП Запоріжжя загинув 20 січня під час перестрілки з бойовиками біля Опитного;

  13. Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;

  14. Михайло Ошурко – 21-річний боєць 40-ої ОАБр помер 25 січня у Луганській області за невідомих обставин;

  15. Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-й Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.

  16. Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.

На Донбасі за три місяці загинули десятки українських воїнів: імена Героїв

Лютий 2020 року:

  1. Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого.

  2. Олександр Свінціцький – 36-річний військовий 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 3 лютого внаслідок вогнепального поранення голови у районі Золотого.

  3. Ігор Надолько – 51-річний парамедик "Ангелів Тайри" помер 7 лютого у зоні ООС через зупинку серця.

  4. Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт із армією у квітні 2019 року.

  5. Борис Шпачук – 52-річний полковник 128-ої ОГШБ помер 18 лютого на бойовій позиції біля Волновахи через розрив тромба.

  6. Вадим Романов – 30-річний командир відділення 59-ої ОМПБр загинув за неуточнених обставин 20 лютого внаслідок кульового поранення.

  7. Олександр Тараскін – 36-річний поліцейський помер 22 лютого у зоні ООС від раптової зупинки серця.

  8. Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року.

  9. Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.

У березні на Донбасі загинули 13 захисників України

У березні на Донбасі загинули 13 захисників України

Березень 2020 року:

  1. Ігор Гавриляк – 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців.

  2. Сергій Руських – 31-річний захисник із Маріуполя, захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року.

  3. Володимир Черненко – 25-річний захисник, загинув 3 березня унаслідок обстрілу українських позицій. Служив він у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Мав звання старшого сержанта.

  4. Дмитро Осичкін – 26-річний військовий 34-ої ОМПБ загинув 5 березня у районі села Піски від підриву на вибухівці.

  5. Дмитро Фірсов – 40-річний боєць загинув 6 березня поблизу Кримського внаслідок підриву БМП на міні. Був бійцем 93-ої окремої механізованої бригади, у якій командував взводом.

  6. Євген Черних – 29-річний боєць загинув 8 березня внаслідок потрапляння ракети бойовиків у авто українських військових. Він воював у складі 57-ої окремої мотопіхотної бригади отамана Костя Гордієнка.

  7. Віктор Солтис – 34-річний військовий загинув 10 березня, він служив у 131-му розвідувальному батальйоні ЗСУ. Він родом із села Володимирівка Кропивницького району.

  8. Андрій Ведешин – 34-річний старший солдат загинув 10 березня, служив за контрактом у 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Родом із Тульчинського району на Вінниччині.

  9. Богдан Петренко – 23-річний старший навідник гранатометного взводу загинув 10 березня, служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

  10. Ілля Пережогін – 26-річний молодший сержант 131-го ОРБ загинув 10 березня поблизу Пісків внаслідок влучання кулі снайпера.

  11. Валерій Стельмах – 23-річний навідник артилеристів "Азову" помер 16 березня у Маріуполі через зупинку серця;

  12. Олексій Золін – 35-річний боєць 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького загинув 19 березня у районі Попасної через потрапляння кулі ворожого снайпера.

  13. Володимир Мовчанюк – 36-річний молодший сержант 57-ої ОМПБр імені отамана Костя Гордієнка, загинув 30 березня від кулі ворожого снайпера під Ясинуватою.

  14. Олександр Маланчук – 23-річний командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Герой родом з Чернівців. Загинув 31 березня під час виконання війського обов'язку.

На Донбасі за три місяці загинули десятки українських воїнів: імена Героїв

Квітень 2020 року:

  1. Олексій Купріков – 49-річний механік-водій механізованого батальйону 93-ої Окремої механізованої бригади Холодний Яр. Загинув 9 квітня під ворожим обстрілом: отримав численні осколкові поранення. У Олексія залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, що служить у тій самій бригаді, де був сам Олексій.

  2. Леонід Скакуненко – 32-річний піхотинець із позивним "Барон", боєць із 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Загинув уранці 12 квітня, у Вербну неділю, під час бойового чергування від ворожого обстрілу з гранатомета. Сиротами залишилися син від першого шлюбу та дружина.

Водночас імена ще чотирьох військових, які загинули у 2020 році, нині невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попри те, що в березні новинні стрічки ЗМІ були переповнені повідомленнями про коронавірус, на сході України тривала війна й упродовж першого місяця весни за незалежність і суверенітет країни віддали життя 13 бійців.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
загинули військові
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Хотелось укротить Донбасс??? Придется продолжать вечную службу в рядах небесной CKOTHИ!!!!!
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