На Донбасі за три місяці загинули десятки українських воїнів: імена Героїв

З початку 2020 року на війні за незалежність на Донбасі загинули 45 захисників України, серед яких була одна жінка.

Востаннє країна зазнала втрати 12 квітня – у велике християнське свято Вербної неділі російські найманці вбили солдата 93-ї бригади "Холодний Яр" Леоніда Скакуненка. Імена всіх загиблих Героїв опублікував "24 канал".

Як звітують у штабі Об'єднаних сил, попри режим припинення вогню, окупанти сотні разів відкривали вогонь, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі з початку 2020 року загинули 45 українських воїнів

Січень 2020 року:

Юрій Сергеєв – лейтенант 72-ї ОМБр Чорних Запорожців загинув 1 січня через поранення у голову. Основними версіями є необережність та спроба самогубства;

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 5 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Руслан Насальський – 24-річний воїн 109-ї ОГШБ загинув 5 січня поблизу Павлополя за невідомих обставин;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-й ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Олександр Булик – 47-річний військовий Держприкордонслужби 9 січня помер у зоні ООС через захворювання серця;

Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув 16 січня від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.

Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.

Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув 19 січня від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.

Василь Муха – 31-річний боєць 37-ї ОМБП Запоріжжя загинув 20 січня під час перестрілки з бойовиками біля Опитного;

Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;

Михайло Ошурко – 21-річний боєць 40-ої ОАБр помер 25 січня у Луганській області за невідомих обставин;

Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-й Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.