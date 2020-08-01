На Донбасі з початку перемир'я вперше поранили мирного жителя – ОБСЄ
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували перший випадок поранення мирного жителя на Донбасі після початку нового режиму припинення вогню.
Як сказано в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, поранення вдень 27 липня отримав житель Мар'їнки.
Чоловік розповів, що працював в саду разом зі своєю матір'ю, коли почув постріл і звук кулі, яка пролітала мимо. Через кілька секунд він спробував сховатися, після чого почув вибух.
Він отримав поранення лівої руки. Чоловіка доставили до медичного закладу в Мар'їнці, звідки його перевезли в лікарню в Курахово.
Будинок і сад потерпілого знаходиться в 100 метрах від лінії зіткнення.
Як писав OBOZREVATEL:
режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленість про нього була досягнута 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська одразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.