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На Донбасі з початку перемир'я вперше поранили мирного жителя – ОБСЄ

Кирило Лютий
Розслідування
1,4 т.
ОБСЄ

ОБСЄ. Euronews

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували перший випадок поранення мирного жителя на Донбасі після початку нового режиму припинення вогню.

Як сказано в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, поранення вдень 27 липня отримав житель Мар'їнки.

Чоловік розповів, що працював в саду разом зі своєю матір'ю, коли почув постріл і звук кулі, яка пролітала мимо. Через кілька секунд він спробував сховатися, після чого почув вибух.

Він отримав поранення лівої руки. Чоловіка доставили до медичного закладу в Мар'їнці, звідки його перевезли в лікарню в Курахово.

Будинок і сад потерпілого знаходиться в 100 метрах від лінії зіткнення.

Як писав OBOZREVATEL:

УкраїнаВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіПеремир'я на ДонбасіОБСЄ
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  2. Розслідування