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30 жовтня • оновлено в 14:53
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На Донбасі ввели спецрежим "Жовтий": що потрібно знати

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З 28 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі після початку розведення військ в Золотому ввели спеціальний режим "Жовтий".

Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС, який закликав дотримуватися правил.

"Наказом Командувача об'єднаних сил введений режим "Жовтий". Перебування і переміщення осіб здійснюється за наявності документів, що засвідчують особу, при цьому здійснюється огляд особистих речей, які при них знаходяться, транспортних засобів", – йдеться в повідомленні.

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Під час дії режиму "Жовтий", який триватиме 30 днів, військові отримали спеціальні повноваження:

  • застосовувати в разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби по відношенню до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до проведення операції Об'єднаних сил;

  • перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;

  • здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

  • входити (проникати) в жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій;

  • використовувати із службовою метою засоби зв'язку і транспортні засоби, що належать громадянам (за їх згодою).

Також військовим можна буде обмежувати або забороняти рух авто на окремих ділянках дороги. Також силовики маю право використовувати в службових цілях авто, що належать підприємствам і організаціям.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Крім того, стосовно осіб, які не залучені до ООС, вводяться такі обмеження:

  • в'їзд (виїзд) в район проведення операції;

  • отримання дозвільних документів, необхідних для в'їзду (перебування) в район проведення операції;

  • допущення представників органів державної влади;

  • зберігання, використання та переміщення зареєстрованої вогнепальної зброї (нарізна воєнних зразків, несучасну стрілецьку, спортивне, навчальний, мисливську нарізну і гладкоствольну), бойових припасів до неї, холодної зброї (арбалети, мисливські ножі тощо), нагородного, пневматичного і травматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та набої до нього;

  • здійснення польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів, проведення відео-, кіно - і фотозйомки;

  • використання в транспортних засобах радіостанцій;

  • проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства і полювання;

  • відвідування лісових масивів, окремих районів місцевості;

  • перелік безпечних автомобільних і залізничних напрямків;

  • обмеження руху транспортних засобів об'їзними шляхами;

  • виконання заходів щодо забезпечення публічної безпеки та порядку на вулицях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня українська сторона почала відведення військ в населеному пункті Золоте на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас
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