Комбриг елітного батальйону "ДНР" із Росії розповів, як воював проти України
Командиром штурмового батальйону так званої республіканської гвардії "ДНР", яка воювала проти України на Донбасі, був російський військовий Євген Іванов із позивним "Спис".
Про це розповіли самі пропагандисти з "ИА "Новороссия", які записали інтерв'ю з терористом (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Відомо, що росіянин також воював у Чечні. "До Донецька прийшов вбивати українців з Росії в травні 2014 року", – зазначив український журналіст і блогер Денис Казанський.
Сам полковник "ДНР" Іванов розповів пропагандистам, що у війні на сході України вважає себе "добровольцем".
"Я – доброволець. Я поїхав туди добровільно, не за гроші воювати", – заявив він, стверджуючи, що приїхав на Донбас після подій в Одесі.
"Події в Одесі шокували. Як так? Російських б'ють. Я не зміг сидіти на місці. Коли вбивають російських, а Бандера стає героєм, то такі товариші нам зовсім не товариші", – вибухнув пропагандою російський найманець.
В інтерв'ю він також розповів про "військову еліту" "ДНР" – так звану республіканську гвардію – і про те, що підкорявся його батальйон безпосередньо ватажкові "республіки" Олександру Захарченку.
Іванова прозвали "комбатом-бунтівником", заявили пропагандисти. На запитання про причини такого прізвиська він відповів:
"Було таке. Доводилося іноді. Ну ми ж не "терпіли" – постійно сидіти в окопах. Коли мені кажуть: "Посидь, почекай . Коли я бачу, що противник зміцнюється і, як вони називають, переходить у "повзучий наступ", тим самим постійно просувається вперед, скорочуючи відстань. Скорочувати відстань понад 400 метрів, а як я потім буду працювати по противнику? Була загроза потрапляння батальйону в оперативне оточення".
Фрагмент інтерв'ю з росіянином, який воював за "ДНР". Обережно! Відео знято пропагандистами!
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в окупованому Донецьку терористи "ДНР" викрали дружину громадянина Іспанії Євгену Йепес-Веньесу.