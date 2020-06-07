Командиром штурмового батальйону так званої республіканської гвардії "ДНР", яка воювала проти України на Донбасі, був російський військовий Євген Іванов із позивним "Спис".

Про це розповіли самі пропагандисти з "ИА "Новороссия", які записали інтерв'ю з терористом (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Євген Іванов Скрін відео

Відомо, що росіянин також воював у Чечні. "До Донецька прийшов вбивати українців з Росії в травні 2014 року", – зазначив український журналіст і блогер Денис Казанський.

Інформація, яку оприлюднили пропагандисти про Іванова Скріншот

Сам полковник "ДНР" Іванов розповів пропагандистам, що у війні на сході України вважає себе "добровольцем".

"Я – доброволець. Я поїхав туди добровільно, не за гроші воювати", – заявив він, стверджуючи, що приїхав на Донбас після подій в Одесі.

"Події в Одесі шокували. Як так? Російських б'ють. Я не зміг сидіти на місці. Коли вбивають російських, а Бандера стає героєм, то такі товариші нам зовсім не товариші", – вибухнув пропагандою російський найманець.

В інтерв'ю він також розповів про "військову еліту" "ДНР" – так звану республіканську гвардію – і про те, що підкорявся його батальйон безпосередньо ватажкові "республіки" Олександру Захарченку.

Іванова прозвали "комбатом-бунтівником", заявили пропагандисти. На запитання про причини такого прізвиська він відповів:

"Було таке. Доводилося іноді. Ну ми ж не "терпіли" – постійно сидіти в окопах. Коли мені кажуть: "Посидь, почекай . Коли я бачу, що противник зміцнюється і, як вони називають, переходить у "повзучий наступ", тим самим постійно просувається вперед, скорочуючи відстань. Скорочувати відстань понад 400 метрів, а як я потім буду працювати по противнику? Була загроза потрапляння батальйону в оперативне оточення".

Фрагмент інтерв'ю з росіянином, який воював за "ДНР". Обережно! Відео знято пропагандистами!

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в окупованому Донецьку терористи "ДНР" викрали дружину громадянина Іспанії Євгену Йепес-Веньесу.