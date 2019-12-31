"Посилки" полетіли на Донецьк: на Донбасі влаштували патріотичну акцію напередодні Нового року

На Донбасі напередодні Нового року-2020 за допомогою повітряних кульок поширили патріотичні листівки.

Відповідні фотографії та ролик були опубліковані на сторінках у Twitter користувачів, підписаних як "Скаженый Оскар" і "Влад Борода" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Судячи з їх постів, це сталося в понеділок, 30 грудня. Для "місії" активісти використовували кульки синього і жовтого кольорів.

Донбас Колаж

twitter.com/magnat

twitter.com/magnat

"На Донецьк вчергове полетіли "посилки" з привітаннями", – сказано в повідомленні.

twitter.com/magnat

twitter.com/magnat

Сьогодні нам дякувалі, а ми з @Analytic_center Хочемо подякувати багатому людям, усім тім, хто допомагає и підтрімує нас. Дякуємо вам усім! 💙💛Разом переможемо! pic.twitter.com/Z4b0vIDMGt - Скажені Оскар (@ magnat107557910) December 30, 2019

Вчорашня акція. Вона не залишуся. Завтра знову віїзжаєм. Завдяк вашій підтрімці ми працюєм! Дякую всім хто з нами! pic.twitter.com/KXMHAEH2sM - Влад Борода (@Analytic_center) December 31, 2019

На Донецьк вчергове полетілі "посилки" з вітаннямі)) pic.twitter.com/E4CsQwCIhP - Скажені Оскар (@ magnat107557910) December 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії записали кавер-версію на українську пісню "Щедрик".

У мережі з'явилося зворушливе привітання зі святами і від бійців ЗСУ з передової.

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