"Посилки" полетіли на Донецьк: на Донбасі влаштували патріотичну акцію напередодні Нового року

На Донбасі напередодні Нового року-2020 за допомогою повітряних кульок поширили патріотичні листівки.
Відповідні фотографії та ролик були опубліковані на сторінках у Twitter користувачів, підписаних як "Скаженый Оскар" і "Влад Борода" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
Судячи з їх постів, це сталося в понеділок, 30 грудня. Для "місії" активісти використовували кульки синього і жовтого кольорів.
Донбас
Колаж
twitter.com/magnat
twitter.com/magnat
"На Донецьк вчергове полетіли "посилки" з привітаннями", – сказано в повідомленні.
twitter.com/magnat
twitter.com/magnat
Сьогодні нам дякувалі, а ми з @Analytic_center Хочемо подякувати багатому людям, усім тім, хто допомагає и підтрімує нас. Дякуємо вам усім! 💙💛Разом переможемо! pic.twitter.com/Z4b0vIDMGt- Скажені Оскар (@ magnat107557910) December 30, 2019
Вчорашня акція. Вона не залишуся. Завтра знову віїзжаєм. Завдяк вашій підтрімці ми працюєм! Дякую всім хто з нами! pic.twitter.com/KXMHAEH2sM- Влад Борода (@Analytic_center) December 31, 2019
На Донецьк вчергове полетілі "посилки" з вітаннямі)) pic.twitter.com/E4CsQwCIhP- Скажені Оскар (@ magnat107557910) December 30, 2019
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