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31 грудня • оновлено в 21:49
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"Посилки" полетіли на Донецьк: на Донбасі влаштували патріотичну акцію напередодні Нового року

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На Донбасі напередодні Нового року-2020 за допомогою повітряних кульок поширили патріотичні листівки.

Відповідні фотографії та ролик були опубліковані на сторінках у Twitter користувачів, підписаних як "Скаженый Оскар" і "Влад Борода" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Судячи з їх постів, це сталося в понеділок, 30 грудня. Для "місії" активісти використовували кульки синього і жовтого кольорів.

Донбас

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"Посилки" полетіли на Донецьк: на Донбасі влаштували патріотичну акцію напередодні Нового року

twitter.com/magnat

"Посилки" полетіли на Донецьк: на Донбасі влаштували патріотичну акцію напередодні Нового року

twitter.com/magnat

"На Донецьк вчергове полетіли "посилки" з привітаннями", – сказано в повідомленні.

"Посилки" полетіли на Донецьк: на Донбасі влаштували патріотичну акцію напередодні Нового року

twitter.com/magnat

"Посилки" полетіли на Донецьк: на Донбасі влаштували патріотичну акцію напередодні Нового року

twitter.com/magnat

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії записали кавер-версію на українську пісню "Щедрик".

У мережі з'явилося зворушливе привітання зі святами і від бійців ЗСУ з передової.

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Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новий рік Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новий Рік-2020 Новини ЛНР Новини ДНР видео фотографии Новини Донбасу
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Обратно прилетели шарики с использованными гон..ми) Так Дончане выразили свое отношение к украине и её активистам)
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