На Донбасі використовують зброю Росії: Путін зробив заяву

Глава РФ Володимир Путін визнав, що в зоні проведення ООС на Донбасі терористи "Л/ДНР" використовують російську зброю.

Як передає " Інтерфакс ", про це Путін сказав в інтерв'ю австрійській телерадіокомпанії ORF, коментуючи слова журналіста про те, що малайзійський Boeing був збитий російською ракетою.

"Вони всі використовують зброю радянського і російського виробництва. Стрілецька зброя, авіація, комплекси боротьби з авіацією - все російського виробництва", - сказав президент РФ.

При цьому Путін також заявив, що російську зброю використовують не тільки терористи, але і нібито українські військовослужбовці.

Як повідомлявOBOZREVATEL, також напередодні Путін розповів про умови повернення Криму Україні.