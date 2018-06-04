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На Донбасі використовують зброю Росії: Путін зробив заяву

2.5тЧитати новину російською

Глава РФ Володимир Путін визнав, що в зоні проведення ООС на Донбасі терористи "Л/ДНР" використовують російську зброю.

Як передає " Інтерфакс ", про це Путін сказав в інтерв'ю австрійській телерадіокомпанії ORF, коментуючи слова журналіста про те, що малайзійський Boeing був збитий російською ракетою.

"Вони всі використовують зброю радянського і російського виробництва. Стрілецька зброя, авіація, комплекси боротьби з авіацією - все російського виробництва", - сказав президент РФ.

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При цьому Путін також заявив, що російську зброю використовують не тільки терористи, але і нібито українські військовослужбовці.

Як повідомлявOBOZREVATEL, також напередодні Путін розповів про умови повернення Криму Україні.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
О бля а мы и не знали , ну жди тварь ботоксная пулю рашистскую тебе между рог.
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