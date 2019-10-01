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1 жовтня • оновлено в 21:59
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На Донбасі відбудеться нове розведення військ: в ОБСЄ назвали дату

2.2т Читати матеріал російською

Розведення сил і засобів обох сторін на Донбасі біля міст Петровське і Золоте Луганської області розпочнеться в понеділок, 7 жовтня.

Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", 1 жовтня заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по Україні Мартін Сайдік.

"Тристоронній контактній групі вдалося визначити конкретну дату – 7 жовтня – для поновлення розведення сил і засобів на ділянках Золоте і Петрівське", – сказав спецпредставник ОБСЄ.

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"Буде новий закон": Зеленський розкрив нюанс щодо "формули Штайнмаєра" для Донбасу

Ілюстрація

Ілюстрація

Корреспондент.net

За його словами, і цей крок, і підписання "формули Штайнмаєра" були зроблені на вимогу "нормандської четвірки".

"Я сподіваюся, цим ТКГ сприяє подальшій роботі в "нормандському форматі", – додав Сайдік.

Відзначимо, про досягнення домовленостей із розведення сил у Петровському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.

Як писав OBOZREVATEL, у кінці червня розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській на Донбасі, що підтвердила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську
Особа
Мартін Сайдік
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР ОБСЄ Формула Штайнмаєра нормандський формат
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Донецк и Луганск на пути в Россию. Одессе и Харькову приготовиться!
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