На Донбасі від кулі ворога загинув сержант ЗСУ: названо ім'я Героя

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 30 березня від ворожої кулі снайпера загинув молодший сержант 57-ї ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка 36-річний Володимир Мовчанюк.

Про це вчора повідомило командування ООС, а сьогодні на сторінці бригади у Facebook назвали ім'я Героя і оприлюднили його фото. Відомо, що боєць був родом із Погребищенського району Вінницької області.

"Біль втрати стискає серце. Кожна крапля крові тих, хто поклав своє життя заради цілісності і незалежності України не дає нам, живим, морального права пощадити ворога. Ворог прийшов до нас зі зброєю і буде знищений. Вічна слава героям, імена яких навіки увійшли в історію України", – написали побратими загиблого воїна.

В зоні ООС загинув боєць Володимир Мовчанюк

Крім цього, про непоправну втрату земляка сповістили у Вінницькій облдержадміністрації. Зазначається, що молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк 1983 р. н. загинув під час виконання бойового завдання в районі н.п. Первомайське Ясинуватського району Донецької області.

Там наголосили, що військовослужбовець проживав у с. Андрушівка Погребищенського району, служив за контрактом із травня 2015 року, був неодружений.

"Попередньо поховання бійця планується у рідному селі Андрушівка, дата уточнюється. Вічна пам'ять Герою!" – додали в ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє отримали поранення та один – бойове ураження 30 березня внаслідок ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі.

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