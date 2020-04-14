На Донбасі вибухнув міномет: один боєць ЗСУ загинув, ще вісім поранені

У Донецькій області під час планових навчань ЗСУ вибухнув міномет. В результаті трагедії помер 24-річний військовий, ще вісім чоловік отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба ГБР в Facebook. Розслідуванням НП зайнялося управління бюро в Краматорську.

Трагедія сталася в результаті порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК) близько 11:40 у вівторок, 14 квітня.

"У ході проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномета, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномета.

Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які перебували неподалік від міномета, отримали тілесні ушкодження різного ступеня", – повідомили в ГБР.

На навчаннях ЗСУ сталася смертельна НП facebook.com/dbr.gov.ua

На навчаннях ЗСУ сталася смертельна НП facebook.com/dbr.gov.ua

На навчаннях ЗСУ сталася смертельна НП facebook.com/dbr.gov.ua

На навчаннях ЗСУ сталася смертельна НП facebook.com/dbr.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, війська Путіна застосували підлу тактику на Донбасі. Під обстрілом двоє українських військових отримали поранення.

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