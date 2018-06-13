На Донбасі вбили захисника України: фото героя

Українським військовослужбовцем, який загинув на Донбасі 12 червня, був уродженець Волинської області Микола Вільчинський.

"200-й з Волині... з Берестечка... Вільчинський Микола. 24 ОМБр. Спочивай з миром", - написав на своїй сторінці у Facebook житель Луцька Юрій Букія.

"Ми чотири дні тому з ним сиділи в мінімаркеті в Горохові, пили каву. Він був у відпустці... У мене просто немає слів... Земля тобі пухом, братику!!", - написав у коментарях до посту один з друзів загиблого.

"Знайомі Миколи розповідають, що чоловік приїздив днями до рідного села Старики на хрестини своєї донечки. Про обставини загибелі інформації мало, швидше за все це було кульове поранення від ворожого снайпера. Важко пораненого бійця не встигли довезти до госпіталю живим. Відомо також, що 25-річний Микола Вільчинський встиг відслужити в АТО період однієї мобілізації і десь півроку відслужити на контракті", - написав на своїй сторінці українець Євген Штурмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня бійці Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували п'ятьох терористів, четверо були поранені. Також вдалося знищити броньовану машину противника.