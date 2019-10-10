Загинув за незалежність: названо ім'я полеглого на Донбасі героя

У четвер, 10 жовтня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув морський піхотинець Юрій Вовк.

Про це повідомляється на сторінці 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Убитий був старшим матросом.

Відзначається, що він був щирим патріотом України і до останнього боровся за її суверенітет і територіальну цілісність. Обставини загибелі не уточнили.

На Донбасі загинув воїн ЗСУ: ім'я героя

Весь склад 36-ї бригади ВМС висловив співчуття рідним у зв'язку зі втратою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 8 жовтня на Донбасі загинув житель Чорноморська Андрій Батін. Йому було лише 39 років.

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