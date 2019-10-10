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11 жовтня • оновлено в 03:33
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Загинув за незалежність: названо ім'я полеглого на Донбасі героя

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У четвер, 10 жовтня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув морський піхотинець Юрій Вовк.

Про це повідомляється на сторінці 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Убитий був старшим матросом.

Відзначається, що він був щирим патріотом України і до останнього боровся за її суверенітет і територіальну цілісність. Обставини загибелі не уточнили.

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Весь склад 36-ї бригади ВМС висловив співчуття рідним у зв'язку зі втратою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 8 жовтня на Донбасі загинув житель Чорноморська Андрій Батін. Йому було лише 39 років.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Збройні сили України
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Куни Чан
Куни Чан
За БАБКИ, реально думаете после 5 лет там остались идейные???
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ivanov sergej
ivanov sergej
интересно,а от кого именно,не зависимыми хотят стать.от донецка или луганска?
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ttt ta
ttt ta
Обидно, наверное, окочурится накануне капитуляции
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