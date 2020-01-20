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20 січня • оновлено в 11:13
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На Донбасі вбили воїна бригади Чорних Запорожців. Фото захисника України

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На Донбасі від кулі ворога 18 січня загинув український воїн Валерій Закусило із 72-ї бригади Чорних Запорожців.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook. У воїна залишилася дружина і двоє дочок.

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"Війна продовжує забирати найкращих! 18 січня від кулі російських окупантів загинув у бою за Україну воїн нашої 72-ї бригади Чорних Запорожців старший солдат Закусило Валерій. Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців вдячні за службу Валерію і висловлюємо слова співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружині Надії, дочкам Анжеліні та Адель, рідним і близьким нашого воїна", – йдеться у повідомленні.

На Донбасі вбили воїна бригади Чорних Запорожців. Фото захисника України

Також 18 січня внаслідок зупинки серця пішов із життя військовослужбовець НГУ, Віктор Литвинов ("Литва"), 1982 р.н.

На Донбасі вбили воїна бригади Чорних Запорожців. Фото захисника України

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн загинув у результаті бойових дій на Донбасі 19 січня.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Выпило, Закусило и Сдохло.
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
72 бригады Немытых Запорожцев
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Хо Хол
Хо Хол
Киборги собранные из деталей запорожца :D
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