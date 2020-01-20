На Донбасі вбили воїна бригади Чорних Запорожців. Фото захисника України

На Донбасі від кулі ворога 18 січня загинув український воїн Валерій Закусило із 72-ї бригади Чорних Запорожців.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook. У воїна залишилася дружина і двоє дочок.

"Війна продовжує забирати найкращих! 18 січня від кулі російських окупантів загинув у бою за Україну воїн нашої 72-ї бригади Чорних Запорожців старший солдат Закусило Валерій. Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців вдячні за службу Валерію і висловлюємо слова співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружині Надії, дочкам Анжеліні та Адель, рідним і близьким нашого воїна", – йдеться у повідомленні.

Також 18 січня внаслідок зупинки серця пішов із життя військовослужбовець НГУ, Віктор Литвинов ("Литва"), 1982 р.н.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн загинув у результаті бойових дій на Донбасі 19 січня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!