На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 2 квітня, загинула відома доброволець Яна Червона (позивний "Відьма").

Про це повідомили користувачі мережі. Відомо, що доброволець отримала поранення, не сумісні з життям, у результаті прямого попадання ПТРКа терористів у бліндаж.

"Загинув мій друг. Бліндаж іще не відкопали", – написав український волонтер, журналіст і ветеран АТО Мирослав Гай на сторінці в Twitter. Він підтвердив загибель жінки.

"Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити..." – написав на сторінці в Twitter президент Петро Порошенко. Він додав, що разом із Червоною загинув український захисник Сергій Мелютін.

Facebook Червона Яна

"На фронті загинула моя подруга Яна Червона. У мене немає слів, щоб висловити всю ту лють до РФ", – написав у Facebook координатор проекту "СтопТерор" Семен Кабакаєв.

За його словами, він познайомився з жінкою-добровольцем у 2014 році, коли перебував у зоні АТО, а вона була волонтером. Після цього вона пішла до лав ЗСУ.

Facebook Червона Яна

"Подзвонив Михайло Ухман (український журналіст. – Ред.), повідомив, що від потрапляння ворожого ПТРКа в стрілецьку позицію або в бліндаж загинула дуже відома на фронті жінка-доброволець. В останній місяць багато патріотів вилили на неї в інтернеті тону лайна за те, що вона вважала небезпекою зміну головнокомандувача і закликала голосувати за Порошенка", – написав у Facebook лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський.

Відзначимо, Червона була родом із Харкова. Вона проходила службу в батальйоні "Донбас". У жінки залишилося двоє дітей.

"Подивіться на фото – це її діти. На іншому фото вона пише: "Я повернуся. Люблю вас. Ваша мама". Ні!!! Вона не повернеться – ніколи. Росіяни вбили маму цих дітей, вони вбили частинку нас", – відреагував на смерть добровольця Михайло Ухман.

Facebook Червона Яна

У своєму Facebook-акаунті жінка часто публікувала фото з фронту, а також висловлювалася на політичні теми.

В останньому пості вона поділилася заявою про те, що "всі, хто голосував за Зе в ЗСУ – "заробітчани". "Згідна на 100%", – написала Червона.

Facebook Червона Яна

Facebook Червона Яна

Загинув мій друг. Бліндаж ще не відкопали. Прохання до всіх хто знає не публікувати ім'я. Мама ще не знає. Ті хто вже написав і виклав фото - сховайте на час. - Мирослав Гай (@miroslavgai) 2 квітня 2019 р.

Яна Червона

RIP - Old Raver (Young Yoda) (@Raver__) 2 квітня 2019 р.

Так це правда. Я дзвонив хлопцям, что опікуються Загибла. Так. Яні более немає. Відьмочка погибли у бою. Яна Червона віддала життя за Україну. - Мирослав Гай (@miroslavgai) 2 квітня 2019 р.

Нагадаємо, згідно зі зведенням прес-служби ООС, 2 квітня терористи "Л/ДНР" 10 разів обстріляли позиції захисників України. У результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня на Донбасі загинув десантник із Чернівців Дмитро Костенюк.

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