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На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото

15.1тЧитати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 2 квітня, загинула відома доброволець Яна Червона (позивний "Відьма").

Про це повідомили користувачі мережі. Відомо, що доброволець отримала поранення, не сумісні з життям, у результаті прямого попадання ПТРКа терористів у бліндаж.

"Загинув мій друг. Бліндаж іще не відкопали", – написав український волонтер, журналіст і ветеран АТО Мирослав Гай на сторінці в Twitter. Він підтвердив загибель жінки.

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"Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити..." – написав на сторінці в Twitter президент Петро Порошенко. Він додав, що разом із Червоною загинув український захисник Сергій Мелютін.

На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото

Facebook Червона Яна

"На фронті загинула моя подруга Яна Червона. У мене немає слів, щоб висловити всю ту лють до РФ", – написав у Facebook координатор проекту "СтопТерор" Семен Кабакаєв.

За його словами, він познайомився з жінкою-добровольцем у 2014 році, коли перебував у зоні АТО, а вона була волонтером. Після цього вона пішла до лав ЗСУ.

На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото

Facebook Червона Яна

"Подзвонив Михайло Ухман (український журналіст. – Ред.), повідомив, що від потрапляння ворожого ПТРКа в стрілецьку позицію або в бліндаж загинула дуже відома на фронті жінка-доброволець. В останній місяць багато патріотів вилили на неї в інтернеті тону лайна за те, що вона вважала небезпекою зміну головнокомандувача і закликала голосувати за Порошенка", – написав у Facebook лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський.

Відзначимо, Червона була родом із Харкова. Вона проходила службу в батальйоні "Донбас". У жінки залишилося двоє дітей.

"Подивіться на фото – це її діти. На іншому фото вона пише: "Я повернуся. Люблю вас. Ваша мама". Ні!!! Вона не повернеться – ніколи. Росіяни вбили маму цих дітей, вони вбили частинку нас", – відреагував на смерть добровольця Михайло Ухман.

На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото
На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото
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На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото

Facebook Червона Яна

У своєму Facebook-акаунті жінка часто публікувала фото з фронту, а також висловлювалася на політичні теми.

В останньому пості вона поділилася заявою про те, що "всі, хто голосував за Зе в ЗСУ – "заробітчани". "Згідна на 100%", – написала Червона.

На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото
На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото

Facebook Червона Яна

На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото

Facebook Червона Яна

На Донбасі вбили українську військову "Відьму": мережу шокувала звістка. Фото

Нагадаємо, згідно зі зведенням прес-служби ООС, 2 квітня терористи "Л/ДНР" 10 разів обстріляли позиції захисників України. У результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня на Донбасі загинув десантник із Чернівців Дмитро Костенюк.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
добровольціЗбройні сили УкраїнисмертьфотографииНовини ДонбасуООС
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ефимов владимир
ефимов владимир
Так будет с каждой шмарой, пришедшей на Донбасс.
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Борисс Робот
Борисс Робот
ефимов владимир, это ты о своей маме...??? зачем ты так...??? а впрочем шмара так шмара... то есть ты шмареныш или чмыреныш...??? можешь не отвечать и так понятно...
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Полетела на шабаш,вместе с Окуевой и прочей шушерой.....
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Вечная память!
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Иванович Юрий, Земля стекловатой!
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