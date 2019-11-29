Окупанти вбили на Донбасі українського воїна: подробиці боїв

У п'ятницю, 29 листопада, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли українських захисників на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець Збройних сил загинув.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у Facebook. Відзначається, що противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Зокрема, окупанти порушили режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Кримського – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

двічі неподалік від Водяного – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", – резюмували в українському штабі.

Окупанти вбили на Донбасі українського воїна reply.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 листопада терористи отримали відсіч від воїнів Збройних Сил України та втратили 2 бойовиків.

27 листопада група терористів на Донбасі підірвалася на власній міні. Поранення отримали шість російських окупантів.

А 26 листопада бойовики втратили чотири людини особового складу – двох убитими і двох пораненими.

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