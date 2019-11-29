Головна Новини
30 листопада • оновлено в 10:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Окупанти вбили на Донбасі українського воїна: подробиці боїв

5.8т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 29 листопада, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли українських захисників на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець Збройних сил загинув.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у Facebook. Відзначається, що противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Зокрема, окупанти порушили режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Кримського – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

Новини
Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в сутичці з "Л/ДНР"
Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік від Водяного – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

  • біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", – резюмували в українському штабі.

Окупанти вбили на Донбасі українського воїна

Окупанти вбили на Донбасі українського воїна

reply.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас ООС Збройні сили України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
36
111
Смішно
4
Цікаво
40
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ликвидация тeppopиcтoв приветствуется во всём мире!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Ещё одного убийцу детей, стариков и женщин постигла КАРА
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПОГИБ ОТ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ОККУПАНТОВ: РАСТВОРА СИВУШНЫХ МАСЕЛ В БУРЯКОВОМ САМОГОНЕ. :-))))
Показать комментарий полностью
Ответить
9
0
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Трубицын Александр, подох от вони из своих обосранных шаровар
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги