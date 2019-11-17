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18 листопада • оновлено в 00:31
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На Донбасі вбили українського воїна: фото героя

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На Донбасі в суботу, 16 листопада, загинув український захисник, військовослужбовець Збройних сил Артем Соколов.

Про це повідомила пресслужба 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Військові висловили співчуття рідним і близьким українця.

Йому було всього 32, він жив у Київській області. У загиблого вдома залишилися дружина та двоє дітей.

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Ілюстрація. Втрати України на Донбасі

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі

Соцмережі

"Війна триває. Безжальна. Знову біль втрати", – сказано в повідомленні.

Артем Соколов

Артем Соколов

Факти

"Ворожа куля обірвала життя нашого побратима Артема Соколова... Брате, допомагай нам із небес... Допоможи нам помститися за твою смерть, за смерть кожного українського воїна, знищити російську гниль, що отруїла нашу землю, перемогти. Ти ж так цього хотів!" – додали в 14-й бригаді.

Як писав OBOZREVATEL, 16 листопада терористи 9 разів порушили режим припинення вогню, незважаючи на розведення сил і засобів у районі населеного пункту Петровське.

Станом на 18:00 17 листопада прес-служба ООС про втрати України на сході не повідомляла.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України фотографии смерть Новини Донбасу
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