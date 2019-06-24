Зрадив Україну ще у 2014 році: на Донбасі знищили терориста "ДНР". фото

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували 40-річного терориста "ДНР" Дениса Блудова. Він був уродженцем міста Єнакієве Донецької області.

Бійця вбили в районі Горлівки 19 червня, повідомляється на сторінці офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца) у Telegram. (Щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

Денис Блудов Telegram.Штирлиц-инфо

На сайті "Миротворець" розміщено інформацію про те, що Блудов проходив за документами обліку особового складу 3-ї ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) "ДНР" за жовтень 2014 року. Місцем служби були 2-й механізований батальйон (2 МСБ 4Р 2МСБ), 4-та мотострілецька рота, 2-е мотострілецьке відділення. А ще був записаний як Лудов у штаті 3-ї бригади станом на 20.00 14.10.2014 року. Також у базі є відомості, що він обіймав посаду командира відділення-командира бойової машини. Військове звання Блудова — сержант.

Денис Блудов Telegram.Штирлиц-инфо

Денис Блудов Telegram.Штирлиц-инфо

Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 червня у мережі показали трьох убитих на Донбасі терористів фейкових республік "ЛНР" і "ДНР". 23 червня з'явилися фото ще двох убитих бійців.

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