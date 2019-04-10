На Донбасі вбили окупанта з Росії: з'явилося фото

У вівторок, 9 квітня, сили Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували російського окупанта Андрія "Дюса" Захарова, який приїхав із Нижнього Тагілу (Росія).

Про це написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Також він опублікував фото вбитого бойовика.

"200 бригада 9 квітня поповнилася черговим бійцем. Захаров "Дюс" Андрій із Нижнього Тагілу. Все буде Україна і перемога за нами!" — написав український захисник, додавши, що окупант був внесений до списків сайту "Миротворець".

Убитий окупант Facebook Анатолія Штефана

Убитий окупант Facebook Анатолія Штефана

Убитий окупант Facebook Анатолія Штефана

Убитий окупант Facebook Анатолія Штефана

Як писав OBOZREVATEL, раніше Штефан повідомив, що всього за день, 8 квітня, російські окупаційні війська втратили на Донбасі 13 осіб, із яких убитими — сім.

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