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На Донбасі вбили небезпечного терориста "Батю". Фото

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На Донбасі ліквідували терориста Сергія Бесєдіна на прізвисько "Батя".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він уточнив, що бойовик числився на сайті "Миротворець".

Військовий зазначив, що терориста вбили 8 серпня.

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"200-а бригада. Бесєдін "Батя" Сергій. Обставини вимагають уточнення", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними на сайті "Миротворець", Бесєдін народився 3 березня 1984 року в Росії, Саха-Якутія, селище Сонячне. Також можливим місцем проживання бойовика був місто Антрацит.

Сергій "Батя" Бесєдін

Сергій "Батя" Бесєдін

миротворець

Сергій "Батя" Бесєдін

Сергій "Батя" Бесєдін

миротворець

Сергій "Батя" Бесєдін

Сергій "Батя" Бесєдін

миротворець

Сергій "Батя" Бесєдін

Сергій "Батя" Бесєдін

миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Андрія "Скліфа" Бабенко з Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Також на Донбасі були ліквідовані терорист "Л / ДНР" Євген Подолян на прізвисько "Хач" з Криму і проросійський бойовик Єгор Борисенко на прізвисько "Пікассо".

Також в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Донбас сайт Миротворець
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God St
God St
Мінус один гандон рашиській...Бий чортів рашікіх.
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