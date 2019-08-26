На Донбасі вбили небезпечного терориста "Батю". Фото

На Донбасі ліквідували терориста Сергія Бесєдіна на прізвисько "Батя".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він уточнив, що бойовик числився на сайті "Миротворець".

Військовий зазначив, що терориста вбили 8 серпня.

"200-а бригада. Бесєдін "Батя" Сергій. Обставини вимагають уточнення", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними на сайті "Миротворець", Бесєдін народився 3 березня 1984 року в Росії, Саха-Якутія, селище Сонячне. Також можливим місцем проживання бойовика був місто Антрацит.

Сергій "Батя" Бесєдін миротворець

Сергій "Батя" Бесєдін миротворець

Сергій "Батя" Бесєдін миротворець

Сергій "Батя" Бесєдін миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Андрія "Скліфа" Бабенко з Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Також на Донбасі були ліквідовані терорист "Л / ДНР" Євген Подолян на прізвисько "Хач" з Криму і проросійський бойовик Єгор Борисенко на прізвисько "Пікассо".

Також в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

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