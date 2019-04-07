На Донбасі вбили молодих бійців ЗСУ: опубліковані фото

На Донбасі в зоні проведення ООС загинули двоє українських військових - гранатометчик Дмитро Стрекньов та солдат Іван Лисиця.

Як повідомляє прес-центр Операції, молоді бійці потрапили під обстріл терористів на хуторі Вільний в Попаснянському районі Луганської області.

Повідомляється, що близько півночі з метою виявлення системи вогню українських позицій ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Стрекньов і Лисиця спільно з бойовими товаришами вогнем змусили ворога припинити обстріл. Але при цьому обидва військові отримали кульові поранення, які виявилися фатальними.

У штабі ООС відзначили, що за мужність і героїзм Стрекньов і Лисиця будуть нагороджені посмертно.

Іван Лисиця – 1996 року народження. 3 квітня він зазначив 23-річчя. Закінчив школу в селі Карпівка (смт Миколаївка, Широківський район Дніпропетровської області). Дмитро Стрекньов закінчив школу в Сватове Луганської області.

Іван Лисиця Соцмережі

Дмитро Стрекньов Соцмережі

Дмитро Стрекньов Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня терористи "Л/ДНР" на Донбасі 14 раз обстріляли позиції захисників України.

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