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На Донбасі вбили молодих бійців ЗСУ: опубліковані фото

1.9тЧитати матеріал російською

На Донбасі в зоні проведення ООС загинули двоє українських військових - гранатометчик Дмитро Стрекньов та солдат Іван Лисиця.

Як повідомляє прес-центр Операції, молоді бійці потрапили під обстріл терористів на хуторі Вільний в Попаснянському районі Луганської області.

Повідомляється, що близько півночі з метою виявлення системи вогню українських позицій ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Стрекньов і Лисиця спільно з бойовими товаришами вогнем змусили ворога припинити обстріл. Але при цьому обидва військові отримали кульові поранення, які виявилися фатальними.

У штабі ООС відзначили, що за мужність і героїзм Стрекньов і Лисиця будуть нагороджені посмертно.

Іван Лисиця – 1996 року народження. 3 квітня він зазначив 23-річчя. Закінчив школу в селі Карпівка (смт Миколаївка, Широківський район Дніпропетровської області). Дмитро Стрекньов закінчив школу в Сватове Луганської області.

Іван Лисиця

Іван Лисиця

Соцмережі

Дмитро Стрекньов

Дмитро Стрекньов

Соцмережі

Дмитро Стрекньов

Дмитро Стрекньов

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня терористи "Л/ДНР" на Донбасі 14 раз обстріляли позиції захисників України.

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andrei andrei
andrei andrei
Не убили, а зашкварили. Награда нашла героев:)))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Приятная новость..очередные собаки сдохли))
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