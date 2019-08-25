На Донбасі вбили командира взводу "Айдару": деталі трагедії

На Донбасі в неділю, 25 серпня, загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов.

Він помер у результаті обстрілу поблизу окупованої Горлівки (Донецька область), повідомив на сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Чудова людина, воїн, громадянин. Без перебільшення – уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мотивуючий, він мав величезний авторитет і повагу в батальйоні", – написав журналіст.

Батальйон "Айдар" Соцмережі

25 серпня також загинув морський піхотинець ЗСУ, 20-річний Віталій Собко, ще три воїни ЗСУ (із 24 і 72-й бригад) отримали поранення.

Відзначимо, одна з учасниць проекту "Книга пам'яті загиблих за Україну" Оксана Трапезун на сторінці у Facebook повідомила, що Курбатов народився 3 травня 1993 року. Жив у Сєвєродонецьку, у нього залишилися батьки.

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Нагадаємо, прес-центр ООС раніше інформував, що під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під час евакуації до медичного закладу один із них від отриманих поранень помер.

Як писав OBOZREVATEL:

Стало відомо, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено перемир'я, за липень на Донбасі загинули 49 українських воїнів і ще 307 отримали поранення.

Всього війна за незалежність України, яка вже більше п'яти років йде на Донбасі, забрала життя 3012 воїнів.

З початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 з них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.

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