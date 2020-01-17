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17 січня • оновлено в 22:15
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Важка втрата! З'явилося фото вбитого на Донбасі воїна ЗСУ

2.2т
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У мережі показали загиблого на Донбасі 29-річного воїна 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, старшого солдата Ігоря Хімічука.

Фото і слова співчуття з'явилися на сторінці підрозділу Збройних сил у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна Ігоря. Велика і важка втрата для родини нашого побратима, рідних, друзів і кожного з нас", – написали під знімком.

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Показали убитого на Донбасі воїна ЗСУ Хімічука

Показали убитого на Донбасі воїна ЗСУ Хімічука

Facebook 72-ї бригади

У мережі також уточнили: Хімічук був убитий о 14:03 16 січня біля Новозванівки Луганської області. У нього поцілив ворожий снайпер із напряму окупованого селища Калинове. Родом військовий був із м. Чуднів на Житомирщині.

На Донбасі вбили Ігоря Хімічука

На Донбасі вбили Ігоря Хімічука

Twitter aphareus

Висловив свої співчуття у Telegram-каналі і лідер Національного корпусу Андрій Білецький, показавши фото ще 4 загиблих у січні воїнів ЗСУ: Сергія Дичека, Сергія Рацуна, Миколи Довженка й Олексія Кучкіна.

Важка втрата! З'явилося фото вбитого на Донбасі воїна ЗСУ

Telegram-канал Андрія Білецького

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Терористи "Л/ДНР" 16 січня 12 разів обстріляли українські позиції.

  • Загинув один боєць ЗСУ. Ним виявився водій відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущений до виконання службових обов'язків у 72-ту окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас

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