Важка втрата! З'явилося фото вбитого на Донбасі воїна ЗСУ

У мережі показали загиблого на Донбасі 29-річного воїна 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, старшого солдата Ігоря Хімічука.

Фото і слова співчуття з'явилися на сторінці підрозділу Збройних сил у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна Ігоря. Велика і важка втрата для родини нашого побратима, рідних, друзів і кожного з нас", – написали під знімком.

Показали убитого на Донбасі воїна ЗСУ Хімічука Facebook 72-ї бригади

У мережі також уточнили: Хімічук був убитий о 14:03 16 січня біля Новозванівки Луганської області. У нього поцілив ворожий снайпер із напряму окупованого селища Калинове. Родом військовий був із м. Чуднів на Житомирщині.

На Донбасі вбили Ігоря Хімічука Twitter aphareus

Висловив свої співчуття у Telegram-каналі і лідер Національного корпусу Андрій Білецький, показавши фото ще 4 загиблих у січні воїнів ЗСУ: Сергія Дичека, Сергія Рацуна, Миколи Довженка й Олексія Кучкіна.

Telegram-канал Андрія Білецького

Виправлення: 16 січня, про 14:03 около с.Новозванівкі, в результате пострілу ворожок снайпера з напрямку окупованого с-ща Калинове, загінув ст.солдат, водій 72 ОМБр Хімічук Ігор Ігоревич, мешканець м.Чуднів, Житомирська обл .. Вічна ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ! pic.twitter.com/iQgkuRnLg7 - aphareus (@aphareus) January 17, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Терористи "Л/ДНР" 16 січня 12 разів обстріляли українські позиції.

Загинув один боєць ЗСУ. Ним виявився водій відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущений до виконання службових обов'язків у 72-ту окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук.

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