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На Донбасі вбили друга письменника-терориста Прилєпіна

9.3тЧитати матеріал російською

У зоні ООС на Донбасі ліквідували терориста "ДНР", який був другом одіозного російського письменника-бойовика Захара Прилєпіна.

Він був командиром роти в окупаційному батальйоні, яким до втечі із зони бойових дій керував Прилєпін. Про це скандальний письменник-терорист розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Док загинув. Командир роти в нашому батальйоні. Мій друг", — написав Прилєпін.

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На Донбасі вбили друга письменника-терориста Прилєпіна

Як уточнив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), убитого звали Протоцький Олександр ("Доктор"). Ліквідовано терориста було 7 березня в районі Приазов'я.

На Донбасі вбили друга письменника-терориста Прилєпіна
На Донбасі вбили друга письменника-терориста Прилєпіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР", поскаржився на величезні втрати терористів на Донбасі. За його словами, лише за останні два місяці вони склали 70 осіб.

  • 3 березня у районі Горлівки сили ООС ліквідували терористку "ДНР" Любов Коробку з позивним "Лютик". Вбита була родом із Костянтинівки і за інформацією в мережі числилася фельдшером у 3-й ОМСБр.

  • 7 березня у мережі з'явилося відео знищення кулеметної точки "Л/ДНР" у районі Ясинуватської розв'язки українськими вояками. У результаті один окупант загинув і ще один поранений.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини ДНР
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Ещё одной мразью стало меньше, прилепину приготовиться.
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7
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Файбер Моня
Файбер Моня
За погибшего защитника Донбасса придёт заслуженная ответка и множество "свиноарыйцив" пойдут проторенной тропой "небесной скотни" в навозную кучу.
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2 из 3 ответов | показать все
Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
Файбер Моня, на "заслуженную отвтеку" придет еще большая заслуженная ответка и мокшанские вонючие свинособаки пойдут на удобрение в почву донбасса. или в передвижной крематорий...
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0
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Файбер Моня, Хрен соси,дебил .....Гавкает тут чмо подзапоребриковое.Как "придёт",так и уйдёт в надцать раз поболее.
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5
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Medved George
Medved George
Жаль что друга, а не прилепина!
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5
0
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Medved George, Да это чмо хоть и живое но по сути уже давно труп !.Как человек,как личность,как писатель..... Осталось одна кучка говна которую обычные жуки растащат и никто не вспомнит об этой срани "прилепин".Забейте на него и не обращайте внимание, как не обращают на него внимание уже в самой мокшании... Заметь,даж гаркавого не слышно уже ...
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3
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