На Донбасі вбили друга письменника-терориста Прилєпіна

У зоні ООС на Донбасі ліквідували терориста "ДНР", який був другом одіозного російського письменника-бойовика Захара Прилєпіна.

Він був командиром роти в окупаційному батальйоні, яким до втечі із зони бойових дій керував Прилєпін. Про це скандальний письменник-терорист розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Док загинув. Командир роти в нашому батальйоні. Мій друг", — написав Прилєпін.

Як уточнив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), убитого звали Протоцький Олександр ("Доктор"). Ліквідовано терориста було 7 березня в районі Приазов'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР", поскаржився на величезні втрати терористів на Донбасі. За його словами, лише за останні два місяці вони склали 70 осіб.

3 березня у районі Горлівки сили ООС ліквідували терористку "ДНР" Любов Коробку з позивним "Лютик". Вбита була родом із Костянтинівки і за інформацією в мережі числилася фельдшером у 3-й ОМСБр.

7 березня у мережі з'явилося відео знищення кулеметної точки "Л/ДНР" у районі Ясинуватської розв'язки українськими вояками. У результаті один окупант загинув і ще один поранений.

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