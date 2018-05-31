На Донбасі вбили дівчинку: Луценко надав докази провини терористів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко озвучив перехоплений розмова терористів "ДНР" після обстрілу під Торецьком, в результаті якого загинула 15-річна Дарина Каземірова.

Як передає ТСН, в ефірі ток-шоу "Право на владу" Луценко вголос прочитав роздруківку розмов окупантів, отриману в результаті радіоперехоплення.

Генпрокурор зазначив, що після будь-якого обстрілу на місце події виїжджає поліція і військовий прокурор, які фіксують його наслідки. Далі відбувається спеціальна експертиза, за допомогою якої визначається місце, звідки прилетів снаряд.

"Ми маємо фотографії того, що яма від розриву 120-мм міни має витягнутий характер, він орієнтований по компасу і абсолютно чітко зрозуміло, звідки прилітав снаряд", - розповів Луценко.

Також військова розвідка перехопила три розмови терористів, які обговорювали все, що відбувалося до і після обстрілу селища Залізне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я Каземірова загинула в результаті обстрілу бойовиків 28 травня. За словами журналіста Тараса Корніюка, її вбила міна калібром 122 мм з шахти Гагаріна. У мережі також оприлюднили знімок загиблої.

29 травня Генеральна прокуратура оприлюднила докази, зазначивши, що обстріл кваліфікується як теракт.