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На Донбасі вбили дівчинку: Луценко надав докази провини терористів

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко озвучив перехоплений розмова терористів "ДНР" після обстрілу під Торецьком, в результаті якого загинула 15-річна Дарина Каземірова.

Як передає ТСН, в ефірі ток-шоу "Право на владу" Луценко вголос прочитав роздруківку розмов окупантів, отриману в результаті радіоперехоплення.

Генпрокурор зазначив, що після будь-якого обстрілу на місце події виїжджає поліція і військовий прокурор, які фіксують його наслідки. Далі відбувається спеціальна експертиза, за допомогою якої визначається місце, звідки прилетів снаряд.

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"Ми маємо фотографії того, що яма від розриву 120-мм міни має витягнутий характер, він орієнтований по компасу і абсолютно чітко зрозуміло, звідки прилітав снаряд", - розповів Луценко.

Також військова розвідка перехопила три розмови терористів, які обговорювали все, що відбувалося до і після обстрілу селища Залізне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я Каземірова загинула в результаті обстрілу бойовиків 28 травня. За словами журналіста Тараса Корніюка, її вбила міна калібром 122 мм з шахти Гагаріна. У мережі також оприлюднили знімок загиблої.

29 травня Генеральна прокуратура оприлюднила докази, зазначивши, що обстріл кваліфікується як теракт.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
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