На Донбасі вбили чергового російського найманця: фото терориста

На Донбасі 29 березня вбили російського найманця з Казахстану Олександра "Анапу" Крикунова.

Про це повідомив в Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він оприлюднив також фотографії загиблого терориста.

"29.03.19 поповнилася черговим бійцем. Все буде Україна і перемога за нами! Крикунов "Анапа" Олександр, розрив міни. Казахстан Акмолинська обл. м. Кокшетау", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі, при цьому тричі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм.

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