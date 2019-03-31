|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

На Донбасі вбили чергового російського найманця: фото терориста

5.3тЧитати матеріал російською

На Донбасі 29 березня вбили російського найманця з Казахстану Олександра "Анапу" Крикунова.

Про це повідомив в Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він оприлюднив також фотографії загиблого терориста.

"29.03.19 поповнилася черговим бійцем. Все буде Україна і перемога за нами! Крикунов "Анапа" Олександр, розрив міни. Казахстан Акмолинська обл. м. Кокшетау", - сказано в повідомленні.

Новини
Бійці ОС розбили військову техніку "ДНР": з'явилися фотодокази
На Донбасі вбили чергового російського найманця: фото терориста
На Донбасі вбили чергового російського найманця: фото терориста
На Донбасі вбили чергового російського найманця: фото терориста

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі, при цьому тричі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
війнатерористи "ДНР"фотографии
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
1
4
Смішно
13
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
российский наемник из Казахстана Гыгыгы!!! Сука, совсем отупело бесово племя
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Поцы балалаечные орут: "патерь нет!", а по факту есть тушки - много мертвых тушек кацапского быдлоскота! Возрадуемся, же братия и сестры, что "патерь нет, а тушки есть!" Гы-гы-гы!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Номер карточки, похоже, Приватовский !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки