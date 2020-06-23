ЗСУ змусили терористів припинити обстріли на Донбасі: в силах ООС без втрат

Збройні формування Росії у вівторок, 23 червня, двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Від початку доби втрат у рядах Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було. Про це повідомляється на сторінці пресслужби ООС у Facebook. Зазначимо, дані наведені за станом на 17:00.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Оріхове противник обстрілював українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Після обіду бойовики активізувалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від Водяного. Агресор застосував автоматичні станкові гранатомети.

Карта ООС. Джерело: mediarnbo.org

В ООС зазначили, що воїни ЗСУ вжили необхідних заходів для припинення вогневих провокацій противника.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Додамо, 22 червня терористи на Донбасі були більш активними, вони 16 разів порушили режим припинення вогню. Один український воїн отримав поранення. За даними розвідки, було знищено двох та поранено трьох загарбників.

Вечірнє зведення. Джерело: скріншот Facebook-сторінки ООС

Вечірнє зведення. Джерело: скріншот Facebook-сторінки ООС

Вечірнє зведення. Джерело: скріншот Facebook-сторінки ООС

Вечірнє зведення. Джерело: скріншот Facebook-сторінки ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі попалися на мінуванні території біля ділянки розведення військ "Петрівське". Спостерігачі СЦКК також помітили велике скупчення важкого озброєння загарбників на тимчасово окупованій території.