На Донбасі під час навчань загинули військові ЗСУ: заява штабу ООС

Ірина Кулініч Розслідування 15:21, 14.05.2020 Оновлено: 15:53, 14.05.2020

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 13 травня під час планових занять загинули двоє військовослужбовців.

Про це 14 травня повідомив пресцентр штабу ООС на сторінці у Facebook. Зазначається, що обставини загибелі захисників досі з'ясовуються.

"На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні.

На Донбасі загинули воїни ЗСУ
Прямий

Командування об'єднаних сил також висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Зауважимо, що імен загиблих військовослужбовців у повідомленні не назвали. Водночас раніше стало відомо, що 13 травня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули двоє Героїв – солдат із Вінниччини Олександр Карпика та майор Андрій Супріган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в середу, 13 травня, російсько-окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув і ще двоє отримали поранення.

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