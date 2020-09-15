На Донбасі український військовий підірвався на вибухівці

У вівторок, 15 вересня, у районі н.п. Водяне Донецької області під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Як повідомляє пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід", воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

"Бійцю оперативно надано першу медичну допомогу й евакуйовано його до лікувального закладу. На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Донецькій області 8 вересня двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойові травмування – вони підірвалися на ПМН-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня російські терористи "Л/ДНР" тричі зірвали перемир'я, відкривши вогонь по ЗСУ з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

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