На Донбасі український месник ліквідував терориста 'ДНР', – Бутусов

У Донецькій області невідомий український снайпер ліквідував російського окупанта Олексія Клевцова. Терорист був у складі 100-ї мотострілецької бригади 1-го корпусу ЗС РФ.

Про це в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що в Росії офіційно не заявили про загибель Клевцова.

"Оскільки на лінії фронту проживає велика кількість місцевих жителів, встановити, хто конкретно це зробив, практично неможливо. Діло було вночі, невідомого месника могли не помітити на найближчих позиціях по обидва боки", – розповів Бутусов.

Журналіст додав, що окупанта ліквідували поблизу населеного пункту Олександрівка в ніч на 22 вересня.

"Хочу висловити величезну подяку невідомому снайперу – це справжній подвиг в умовах, коли треба ховатися і від ворога, і від свого начальства... Якщо в когось є інформація, хто здійснив результативний обстріл російських окупантів під Олександрівкою і під Саханкою ("на південному фронті") – прошу поділитися, хотів би без жодного розголосу подякувати", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 24 вересня, в зоні проведення ООС на Донбасі російські окупанти один раз обстріляли позиції ЗСУ.