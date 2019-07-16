ЗСУ винищують терористів на Донбасі: АТОвець розкрив тактику

Істотне зростання втрат в російсько-окупаційних військах пов'язано з низкою об'єктивних причин, одна з яких – збільшення кількості обстрілів позицій української армії.

"Вони почали більш активно діяти. Якщо минулого року у нас були дні, коли було по 5-10 обстрілів, то за останні тижні у нас і 25, і 30, і 40 обстрілів на день", – розповів в блозі OBOZREVATEL офіцер запасу, блогер, журналіст Мирослав Гай.

"І це не залишається без покарання з нашого боку", – зауважив він.

Колона танків ЗСУ, ілюстрація Експрес

За словами офіцера, незважаючи на те, що українські військовослужбовці, на відміну від "армії" окупантів, не застосовують заборонених Мінськими домовленостями озброєнь, вони мають перевагу завдяки високому рівню підготовки особового складу, їх професіоналізму і застосуванню сучасних методів розвідки.

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"У нас великий прогрес в роботі снайперських пар, ПТУРщиків. Українці також дуже сильно розвинули різні способи розвідки, зокрема, використання безпілотних апаратів, контрбатарейних радарів, які нам надали американці. До речі, вони дають можливість дуже швидко і з точністю до метра виявляти місце, звідки ведеться вогонь. Крім того, протягом цих років ми дуже добре вивчили тактику росіян і бойовиків", – розповів він.

Гай додав: українські військовослужбовці постійно працюють над підвищенням свого професіоналізму, беручи участь не тільки безпосередньо в бойових діях, а й у відпрацюванні навичок на полігонах і під час навчань, зокрема, міжнародних.

"Українська армія постійно підвищує свою майстерність і має можливість малими засобами дуже ефективно реагувати на обстріли з зброї, яка мала б давати противнику перевагу", – підкреслив офіцер.

Як писав OBOZREVATEL, один з екс-ватажків "ДНР" Ігор Гиркин заявив: "З початку травня місяця і по сьогоднішній день на Донбасі триває бійня. За ці два місяці середні втрати "корпусів" в 3-4 рази перевищують середні втрати протягом всього попереднього року".

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