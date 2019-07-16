Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

ЗСУ винищують терористів на Донбасі: АТОвець розкрив тактику

9.8т Читати матеріал російською

Істотне зростання втрат в російсько-окупаційних військах пов'язано з низкою об'єктивних причин, одна з яких – збільшення кількості обстрілів позицій української армії.

"Вони почали більш активно діяти. Якщо минулого року у нас були дні, коли було по 5-10 обстрілів, то за останні тижні у нас і 25, і 30, і 40 обстрілів на день", – розповів в блозі OBOZREVATEL офіцер запасу, блогер, журналіст Мирослав Гай.

"І це не залишається без покарання з нашого боку", – зауважив він.

Колона танків ЗСУ, ілюстрація

Колона танків ЗСУ, ілюстрація

Експрес

За словами офіцера, незважаючи на те, що українські військовослужбовці, на відміну від "армії" окупантів, не застосовують заборонених Мінськими домовленостями озброєнь, вони мають перевагу завдяки високому рівню підготовки особового складу, їх професіоналізму і застосуванню сучасних методів розвідки.

Новини
Десантники ЗСУ оцінили нову техніку

"У нас великий прогрес в роботі снайперських пар, ПТУРщиків. Українці також дуже сильно розвинули різні способи розвідки, зокрема, використання безпілотних апаратів, контрбатарейних радарів, які нам надали американці. До речі, вони дають можливість дуже швидко і з точністю до метра виявляти місце, звідки ведеться вогонь. Крім того, протягом цих років ми дуже добре вивчили тактику росіян і бойовиків", – розповів він.

Гай додав: українські військовослужбовці постійно працюють над підвищенням свого професіоналізму, беручи участь не тільки безпосередньо в бойових діях, а й у відпрацюванні навичок на полігонах і під час навчань, зокрема, міжнародних.

"Українська армія постійно підвищує свою майстерність і має можливість малими засобами дуже ефективно реагувати на обстріли з зброї, яка мала б давати противнику перевагу", – підкреслив офіцер.

Новини
Терористи на Донбасі влаштували криваві бої: ЗСУ вистояли

Як писав OBOZREVATEL, один з екс-ватажків "ДНР" Ігор Гиркин заявив: "З початку травня місяця і по сьогоднішній день на Донбасі триває бійня. За ці два місяці середні втрати "корпусів" в 3-4 рази перевищують середні втрати протягом всього попереднього року".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ексклюзив Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Мирослав Гай Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
10
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
Юморист, аднака )))))))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ермаков Николай
Ермаков Николай
После слов "российско-оккупационые войска" можно не читать
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А вот и знаменитый Комминтерновский врун нарисовался))))))))))))))))))) Три года назад..этот Гай ошарашил всю Окраину новостью...мол героические украинские морпехи героически заняли посёлок Комминтерново...Сколько радостного визга было в комментариях)))а на следующий день представители ОБСЕ со вкупе с корреспондентами ОРТ ...РТР...НТВ...с утра до вечера искали в Комминтерново хоть одну украинскую собаку...даже все сортиры обсмотрели...))не нашли...))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
6
0

Блоги / думки

ads pixel